28 июля израильская авиация нанесла удар по мечети аль-Муттакин, расположенной рядом с зданием Общества христианской молодежи (YMCA) в городе Газа, что привело к её разрушению

Армия Израиля признала, что нанесла удар по мечети в секторе Газа и разрушила её 28 июля израильская авиация нанесла удар по мечети аль-Муттакин, расположенной рядом с зданием Общества христианской молодежи (YMCA) в городе Газа, что привело к её разрушению

Армия Израиля признала, что разрушила мечеть на севере сектора Газа, которая, по её утверждению, использовалась в качестве склада оружия, после того как в результате интенсивных атак в этом районе были нанесены значительные разрушения.



В заявлении израильской армии говорится, что были нанесены удары по складам оружия, предположительно принадлежащим ХАМАС, в центральной и северной частях сектора Газа.



Утверждается, что одним из этих складов оружия была мечеть на севере сектора Газа.



Отмечается, что мечеть была разрушена в результате целенаправленного удара.



28 июля израильская авиация нанесла удар по мечети аль-Муттакин, расположенной рядом с зданием Общества христианской молодежи (YMCA) в городе Газа, что привело к её разрушению.



Поскольку в результате израильского удара пострадали также палатки, разбитые вокруг мечети, сотни перемещённых палестинцев вновь были вынуждены искать безопасное убежище.



Министерство по делам вакфов и религии в Газе в своём заявлении от 2 июля сообщило, что с момента начала израильских атак в октябре 2023 года из 1275 мечетей в секторе Газа 1050 полностью разрушены, а 191 — повреждены.



С момента начала атак, начатых Израилем при поддержке США 8 октября 2023 года, в секторе Газа погибло более 73 тысяч палестинцев, более 173 тысяч человек получили ранения.



90 процентов гражданской инфраструктуры в секторе подверглось серьезным разрушениям.