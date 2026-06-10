Армия Израиля признала, что авиабаза на севере страны была поражена в ходе недавних атак Ирана Израильская армия подтвердила повреждение одного из складов авиабазы «Рамат-Давид»

Как сообщает израильский государственный телеканал KAN, израильская армия признала, что авиабаза «Рамат-Давид» на севере страны подверглась ударам со стороны Ирана 7–8 июня.

Согласно сообщению, в котором утверждается, что израильская армия подтвердила повреждение одного из складов оборудования базы, военный источник заявил, что на месте происшествия была обнаружена осколочная часть, и предположил, что это не было прямым попаданием.

Источник утверждал, что ущерб был незначительным.

Спутниковые снимки показали, что после того, как 7 июня иранские войска нанесли удар баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид, являющейся центром израильских атак на Ливан, возможно, был поврежден один из ангаров на базе.

Армия Израиля утверждала, что иранские ракеты были перехвачены.