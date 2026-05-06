Армия Израиля пригрозила ударами по 12 населенным пунктам на юге Ливана Несмотря на действующий режим прекращения огня

Армия Израиля выпустила новые предупреждения об эвакуации, угрожая ударами по 12 населенным пунктам на юге и востоке Ливана, несмотря на формально действующий режим прекращения огня.

Соответствующее заявление пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адраи в соцсети американской компании Х.

Израильские военные приказали жителям 12 городов и деревень, а также районов к северу от реки Литани, покинуть свои дома и отойти как минимум на 1 км на открытую местность.

Армия Израиля регулярно выпускает предупреждения об эвакуации для жителей десятков населенных пунктов на юге Ливана. В качестве предлога приводится необходимость нанесения ударов по инфраструктуре «Хезболлы».

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия часто угрожает эвакуацией и атаками на юг Ливана, ссылаясь на необходимость нанесения ударов по «Хезболле».

-Атаки Израиля на Ливан и соглашение о прекращении огня

Израильская армия второго марта начала наносить интенсивные удары по Ливану, оккупировав ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, перемещенными лицами в стране за это время стали более одного миллиона человек.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате атак Израиля с 2 марта погибли более 2,6 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении еще на три недели режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, вступившем в силу 17 апреля.

Вопреки соглашению о прекращении огня, израильская армия продолжает обстрелы юга Ливана. Также целенаправленно разрушается инфраструктура ливанских селений. «Хезболла» же наносит ответные удары по израильским военным, ссылаясь на нарушение прекращения огня.