Армия Израиля пригрозила ударами по 12 населенным пунктам на юге Ливана

Muhammed Emin Canik, Abdulrahman Yusupov, Ekip
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
Армия Израиля выпустила новые предупреждения об эвакуации, угрожая ударами по 12 населенным пунктам на юге и востоке Ливана, несмотря на формально действующий режим прекращения огня.
Соответствующее заявление пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адраи в соцсети американской компании Х.
Израильские военные приказали жителям 12 городов и деревень, а также районов к северу от реки Литани, покинуть свои дома и отойти как минимум на 1 км на открытую местность.
Армия Израиля регулярно выпускает предупреждения об эвакуации для жителей десятков населенных пунктов на юге Ливана. В качестве предлога приводится необходимость нанесения ударов по инфраструктуре «Хезболлы».
-Атаки Израиля на Ливан и соглашение о прекращении огня
Израильская армия второго марта начала наносить интенсивные удары по Ливану, оккупировав ряд населенных пунктов на юге страны.
По данным правительства Ливана, перемещенными лицами в стране за это время стали более одного миллиона человек.
Минздрав Ливана сообщил, что в результате атак Израиля с 2 марта погибли более 2,6 тыс. человек.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении еще на три недели режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, вступившем в силу 17 апреля.
Вопреки соглашению о прекращении огня, израильская армия продолжает обстрелы юга Ливана. Также целенаправленно разрушается инфраструктура ливанских селений. «Хезболла» же наносит ответные удары по израильским военным, ссылаясь на нарушение прекращения огня.