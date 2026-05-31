Армия Израиля пригрозила атаками на районы к югу от реки Захрани в Ливане Авихай Адраи призвал ливанцев покинуть свои дома, пригрозив новыми атаками

Армия Израиля издала приказ о выселении для районов, расположенных к югу от реки Захрани на юге Ливана.

Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в социальной сети американской компании Х сообщил, что армия нанесет удары по целям, которые якобы принадлежат «Хезболле».

Адраи призвал ливанцев, находящихся в этом районе, покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани, пригрозив, что это предупреждение перед новыми атаками.

Ранее израильская армия уже публиковала угрозы нападения на десятки населенных пунктов на юге Ливана, вынуждая людей покидать свои дома.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала интенсивные воздушные атаки на Ливан и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, число перемещенных внутри страны лиц за этой время превысило 1 млн человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля сроком на 10 дней, продлено еще на 3 недели.

В результате третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США 14-15 мая было принято решение продлить перемирие на 45 дней, начиная с 17 мая, и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Однако 25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии об усилении атак на Ливан.

Согласно последнему заявлению Министерства здравоохранения Ливана, в результате атак Израиля на страну со 2 марта погибли 3371 человек.

Несмотря на соглашение о перемирии, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» продолжает наносить удары по израильским войскам, обвиняя их в нарушении перемирия.