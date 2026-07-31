Израильская артиллерия нанесла удары по окрестностям населенного пункта Талуса в округе Марджаюн

Армия Израиля подорвала десятки домов на юге Ливана Израильская артиллерия нанесла удары по окрестностям населенного пункта Талуса в округе Марджаюн

Несмотря на режим прекращения огня и рамочное соглашение, израильская армия наносит артиллерийские удары по югу Ливана. В городе Сур военные подорвали десятки домов с помощью взрывчатки.

Как сообщает NNA, израильская артиллерия обстреляла населенный пункт Талуса в округе Марджаюн на юге страны.

Утром израильские военные также взорвали с помощью взрывчатки множество домов и пещер в окрестностях населенных пунктов Мансури и Мадждаль-Зун в пригороде Сура.

Ночью произошли мощные взрывы в населенных пунктах Яхмур-Шакиф, Арнун и Кефер-Тебнит в провинции Набатия. В результате взрывов в регионе ощущались сильные подземные толчки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац ранее объявили, что израильская армия применила 700 тонн взрывчатки для уничтожения туннелей, предположительно принадлежащих «Хезболле» в районе замка Бофор на юге Ливана.

Кроме того, с утра израильский беспилотный летательный аппарат совершает облеты над Бейрутом на низкой высоте.

- Об атаках Израиля на Ливан и процессе перемирия

Израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта, захватив ряд населенных пунктов на юге страны.

Ливанское правительство сообщило, что за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля сроком на 10 дней, продлено еще на 3 недели.

В результате третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение о продлении режима прекращения огня на 45 дней с 17 мая.

26 июня, после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, было подписано рамочное соглашение.

Минздрав Ливана ранее заявил, что в результате израильских атак на страну с 2 марта погибли 4 333 человека.

