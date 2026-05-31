Армия Израиля объявила о воздушных атаках на город Сур и селения на юге Ливана

Армия Израиля объявила о начале воздушных атак на город Сур и населенные пункты в южных районах Ливана, несмотря на режим прекращения огня.

Израильские военные продолжают усиливать атаки на Ливан, игнорируя перемирие, которое вступило в силу 17 апреля, а затем продлено на 45 дней, начиная с 17 мая.

Как сообщили в израильской армии, в ходе начавшихся воздушных атак были поражены объекты инфраструктуры и сооружения, якобы принадлежащие «Хезболле».

2 марта израильская армия начала масштабные воздушные атаки на Ливан и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, за это время число внутренне перемещенных лиц превысило 1 млн человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшихся 14–15 мая, было принято решение продлить перемирие еще на 45 дней начиная с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Однако 25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ армии об усилении атак на Ливан. Согласно последним данным Минздрава Ливана, в результате атак Израиля на страну со 2 марта погибли 3371 человек.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» продолжает наносить удары по израильским войскам, обвиняя их в нарушении перемирия.​​​​​​​