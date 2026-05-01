Армия Израиля нанесла минометный удар по сирийской провинции Кунейтра Официальных заявлений о жертвах или материальном ущербе в результате нападения не поступало

Израильская армия обстреляла из минометов район вокруг плотины Мантара в центральной части провинции Кунейтра в Сирии.

По сообщению сирийского государственного телеканала «Эль-Ихбарие», израильская армия выпустила 5 минометных снарядов по району вокруг плотины Мантара в сельской местности провинции Кунейтра.

Последние события в Кунейтре

За год, прошедший после свержения режима Асада в Сирии, израильская армия построила в провинции Кунейтра 9 военных баз, оккупировав при этом около 12 тысяч акров земли.

Власти Дамаска заявляют, что нападения Израиля на мирных жителей в ходе рейдов в сельских районах Кунейтры и Дерры являются явным нарушением Соглашения о разъединении 1974 года.

Сирия вновь заявляет о своем требовании о выводе израильских войск со всех оккупированных сирийских территорий и призывает международное сообщество «взять на себя ответственность за агрессивные действия Израиля».