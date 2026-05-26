Армия Израиля нанесла авиаудар по сектору Газа

Израильские военные нанесли авиаудар по жилому дому в районе Рималь на западе города Газа; в результате нападения погибли 3 палестинца, по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Местные источники сообщили, что израильские военные нанесли авиаудар по зданию в районе Рималь города Газа.

По информации из медицинских источников, в результате удара погибли трое палестинцев, в том числе одна женщина, и по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Палестинские власти пока не сделали официального заявления по поводу удара и человеческих жертв.

На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, что здание, ставшее целью удара, и его окрестности получили серьезные повреждения.

На фоне этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении утверждают, что в ходе нападения израильской армии на сектор Газа целью стал один из командиров вооруженного крыла ХАМАС — «Бригады Иддидина аль-Кассама» — Мухаммед Авде.

В совместном заявлении говорится, что нападение было осуществлено по приказу Нетаньяху и Каца, при этом утверждается, что Авде является новым лидером «Бригад Кассам».

В ходе нападения израильской армии на сектор Газа 15 мая погиб командир вооруженного крыла ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Изз ад-Дин аль-Хаддад вместе со своей женой и дочерью.