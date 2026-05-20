Армия Израиля задержала троих палестинцев в оккупированном эль-Халиле

Израильские военные задержали троих палестинцев, включая ребенка, в городе Эль-Халиль на оккупированном Западном берегу.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, израильские силы провели рейд в Старом городе Эль-Халиля, в ходе которого были задержаны трое человек, один из них ребенок.

Кроме того, израильские поселенцы устроили провокационную акцию у мечети Ибрагима, подсветив стены святыни цветами израильского флага и надписями на иврите.