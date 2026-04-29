Армия Израиля задержала свыше 20 палестинцев на оккупированном Западном берегу Повторные задержания недавно освобожденных палестинцев, преследование их семей и задержания женщин являются «систематической политикой»

Армия Израиля в ходе рейдов, проведённых на оккупированном Западном берегу задержала 24 палестинца, в том числе одного ребенка и бывших заключённых.



В письменном заявлении Палестинского медиа-офиса по делам заключённых была представлена информация о рейдах, проведённых израильскими военными в различных районах Западного берега.



Отмечается, что задержания были сосредоточены в городах Хеврон, Калькилья и Дженин, где израильские военные устроили рейды в населенных пунктах и лагерях беженцев, проводя обыски в домах палестинцев.



В городе Хеврон в поселении Бейт-Уммар и лагере беженцев Эль-Аруб были задержаны 9 палестинцев.



В Калкилии в ходе рейда в поселении Кефр-Каддум были задержаны 4 палестинца, в том числе трое братьев и один ребенок.



В Дженине были вновь задержаны 4 бывших заключенных, в Тулкериме — 2, в поселке Силвад к востоку от Рамаллаха — 2, в поселке Дейр-Ибзи к западу от Рамаллаха — 1, а в городе Вифлееме — 2 молодых человека.



В заявлении отмечается, что повторные задержания недавно освобожденных палестинцев, преследование их семей и задержания женщин являются «систематической политикой». Эти действия являются частью усиливающегося подхода «коллективного наказания» в различных районах Западного берега.