Армия Израиля задержала десятки палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу

Израильские военные в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу задержали большое число палестинцев, в том числе ранее освобожденных заключенных.

Как сообщает палестинское государственное агентство WAFA, утром израильские военные провели рейд в городе Бейт-Фаджар к югу от Бейтуллахима.

Военные ворвались в дома местных жителей и задержали одного палестинского юношу. Кроме того, около 30 человек были задержаны в деревне Хусан к западу от города.

Собранные на площади мечети Абу Бакр палестинцы были допрошены израильскими военными, после чего, по данным агентства, их избили и отпустили.

Одновременно израильские силы провели рейды в деревне Бейт-Иба близ Наблуса, а также в лагерях палестинских беженцев Аскар - Старом и Новом. Военные провели обыски в домах.

Во время рейдов были повторно задержаны шесть бывших заключенных, ранее освобожденных из израильских тюрем.