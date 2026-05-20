Израильские военные провели рейды в районах Эль-Басали и Умм-эль-Лукс на юге Кунейтры

Армия Израиля задержала двух мирных жителей на юге Сирии Израильские военные провели рейды в районах Эль-Басали и Умм-эль-Лукс на юге Кунейтры

Армия Израиля провела рейд в сельской местности провинции Кунейтра на юге Сирии, задержав двух мирных жителей.

Как сообщает сирийский государственный телеканал El-İhbariyye, израильские военные провели рейды в районах Эль-Басали и Умм-эль-Лукс на юге Кунейтры.

Во время обысков в домах были задержаны двое гражданских.

14 мая израильская армия также провела рейды в деревнях Сайда аль-Джолан и Кодена в сельской местности Кунейтры, задержав еще двух мирных жителей.

Армия Израиля продолжает нарушения, регулярно нанося артиллерийские удары по провинциям на юге Сирии, а также осуществляя незаконные задержания в этих районах.

Власти в Дамаске заявляют, что рейды Израиля в сельской местности Кунейтры и Дераа, а также нападения на мирных жителей нарушают Соглашение о разъединении сил 1974 года.