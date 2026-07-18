Группа, называющая себя «Пионеры Башана» (Bashan Öncüleri), регулярно проникает на территорию Сирии, с призывом создания незаконных еврейских поселений

Армия Израиля: группа израильтян проникла в Сирию с оккупированных Голанских высот Группа, называющая себя «Пионеры Башана» (Bashan Öncüleri), регулярно проникает на территорию Сирии, с призывом создания незаконных еврейских поселений

Группа израильтян пересекла границу с Сирией в районе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах. Об этом говорится в сообщении израильской армии.

Согласно сообщению, группа прибыла в район Мадждаль-Шамс, после чего пересекла линию разграничения и проникла на сирийскую территорию.



Израильские силы, проводившие поисковую операцию, задержали группу близ границы на территории Сирии. После этого задержанных доставили обратно на оккупированные Голанские высоты и передали полиции, - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу еще одна группа израильтян прибыла к южному участку границы на оккупированных Голанских высотах с намерением проникнуть в Сирию.

Израильские военные сообщили, что предотвратили попытку незаконного пересечения границы, а задержанных передали полиции.

В армии подчеркнули, что подобные действия являются уголовным правонарушением и создают угрозу безопасности как для гражданских лиц, так и военнослужащих.

Группа, называющая себя «Пионеры Башана» (Bashan Öncüleri), регулярно проникает на территорию Сирии, с призывом создания незаконных еврейских поселений. Название группировки отсылает к библейскому Башану — исторической области, охватывающей Голанские высоты и юг современной Сирии.