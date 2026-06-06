Армия Бахрейна сообщили об уничтожении выпущенных со стороны Ирана ракет и БПЛА

Safiye Karabacak, Olga Keskin
06 Июня 2026•Обновить: 06 Июня 2026
Армия Бахрейна сообщила об уничтожении трех ракет и нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении Генерального командования Сил обороны Бахрейна.
Иран продолжает демонстрировать «враждебный подход», осуществляя «подлые ракетные и беспилотные атаки», направленные против гражданского населения королевства, - подчеркнули в командовании.
Согласно сообщению, системы противовоздушной обороны Сил обороны Бахрейна перехватили и уничтожили три ракеты и несколько беспилотников.
В сообщении также отмечается, что все подразделения вооруженных сил находятся в состоянии максимальной готовности и полностью готовы к защите страны.
Власти призвали население сохранять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам, которые могут оказаться обломками ракет или беспилотников после атак.
Ранее, утром 6 июня в МВД Бахрейна сообщили, что в стране сработали сирены воздушной тревоги.