Системы противовоздушной обороны Сил обороны Бахрейна перехватили и уничтожили три ракеты и несколько беспилотников, - Генеральное командование Сил обороны Бахрейна

Армия Бахрейна сообщили об уничтожении выпущенных со стороны Ирана ракет и БПЛА Системы противовоздушной обороны Сил обороны Бахрейна перехватили и уничтожили три ракеты и несколько беспилотников, - Генеральное командование Сил обороны Бахрейна

Армия Бахрейна сообщила об уничтожении трех ракет и нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении Генерального командования Сил обороны Бахрейна.

Иран продолжает демонстрировать «враждебный подход», осуществляя «подлые ракетные и беспилотные атаки», направленные против гражданского населения королевства, - подчеркнули в командовании.

Согласно сообщению, системы противовоздушной обороны Сил обороны Бахрейна перехватили и уничтожили три ракеты и несколько беспилотников.

В сообщении также отмечается, что все подразделения вооруженных сил находятся в состоянии максимальной готовности и полностью готовы к защите страны.

Власти призвали население сохранять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам, которые могут оказаться обломками ракет или беспилотников после атак.

Ранее, утром 6 июня в МВД Бахрейна сообщили, что в стране сработали сирены воздушной тревоги.