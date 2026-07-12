Армия Бахрейна: Иран продолжает «систематическую агрессивную политику»

Halime Afra Aksoy, Elmira Ekberova
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
Вооруженные силы Бахрейна заявили, что Иран продолжает «систематическую агрессивную политику», осуществляя ракетные атаки и удары беспилотниками по гражданским объектам в стране.
В письменном заявлении Главного командования Вооруженных сил Бахрейна говорится, что системы противовоздушной обороны утром перехватили и уничтожили ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные с территории Ирана.
Отмечается, что вооруженные силы королевства находятся в состоянии максимальной готовности и готовы выполнять оборонительные задачи для защиты страны всеми подразделениями и силами.
Власти призвали жителей Бахрейна сохранять бдительность, не приближаться к подозрительным или неизвестным предметам, оставшимся после атак, не прикасаться к ним и незамедлительно сообщать о них соответствующим службам.
В заявлении подчеркивается, что использование ракет и беспилотников для нанесения ударов по гражданским лицам и частной собственности является явным нарушением норм международного гуманитарного права.
Ранее сообщалось, что в ночное время США начали серию ударов по различным городам Ирана. Кроме того, Кувейт, Бахрейн, Иордания, Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты заявили о ракетных атаках и ударах дронов-камикадзе со стороны Ирана по своей территории.