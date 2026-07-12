Армия Бахрейна: Иран продолжает «систематическую агрессивную политику»

Вооруженные силы Бахрейна заявили, что Иран продолжает «систематическую агрессивную политику», осуществляя ракетные атаки и удары беспилотниками по гражданским объектам в стране.

В письменном заявлении Главного командования Вооруженных сил Бахрейна говорится, что системы противовоздушной обороны утром перехватили и уничтожили ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные с территории Ирана.

Отмечается, что вооруженные силы королевства находятся в состоянии максимальной готовности и готовы выполнять оборонительные задачи для защиты страны всеми подразделениями и силами.

Власти призвали жителей Бахрейна сохранять бдительность, не приближаться к подозрительным или неизвестным предметам, оставшимся после атак, не прикасаться к ним и незамедлительно сообщать о них соответствующим службам.

В заявлении подчеркивается, что использование ракет и беспилотников для нанесения ударов по гражданским лицам и частной собственности является явным нарушением норм международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что в ночное время США начали серию ударов по различным городам Ирана. Кроме того, Кувейт, Бахрейн, Иордания, Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты заявили о ракетных атаках и ударах дронов-камикадзе со стороны Ирана по своей территории.