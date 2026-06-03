Армия Бахрейна заявила об уничтожении запущенных из Ирана ракет и БПЛА Удары по гражданским объектам являются грубым нарушением международного гуманитарного права, - ВС Бахрейна

Вооруженные силы Бахрейна сообщили об уничтожении трех ракет и нескольких беспилотных летательных аппаратов, выпущенных со стороны Ирана. Соответствующее заявление Генерального командования Сил обороны Бахрейна было распространено в ночные часы после серии атак на страну.

Согласно сообщению, системы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили и уничтожили три ракеты и несколько беспилотников.

«Иран продолжает свои систематические враждебные действия, осуществляя атаки на гражданские районы Бахрейна с применением ракет и беспилотников», - говорится в сообщении.

Власти призвали граждан не приближаться к подозрительным или неизвестным предметам, которые могли остаться после атак, а также немедленно сообщать о них компетентным органам.

Удары по гражданским объектам являются грубым нарушением международного гуманитарного права, - подчеркивается в сообщении.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по штабу Пятого флота США в Бахрейне.

Сообщается, что атака на американскую военную базу стала ответом на удар США по иранскому острову Кешм.