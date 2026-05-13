Ереван назвал отмену ограничений на двустороннюю торговлю важным шагом на пути к нормализации отношений

Армения приветствовала завершение подготовки к запуску прямой торговли с Турцией Ереван назвал отмену ограничений на двустороннюю торговлю важным шагом на пути к нормализации отношений

Официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван приветствует завершение бюрократической подготовки к запуску прямой торговли между Арменией и Турцией в рамках шагов по укреплению доверия в продолжающемся с 2022 года процессе нормализации отношений между двумя странами.

«Мы приветствуем решение Турции снять ограничения на двустороннюю торговлю с Арменией»., - отметила Балалян в публикации в социальной сети американской компании X.

По ее словам, это стало «еще одним результатом процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией».

Бадалян подчеркнула важность решения с точки зрения развития торговли и связей между деловыми кругами двух стран, стимулирования экономической взаимосвязанности, а также обеспечения мира и процветания в регионе.

Представитель армянского внешнеполитического ведомства также назвала это важным шагом на пути к установлению полноценных и нормальных отношений между двумя странами и выразила надежду на дальнейшие шаги, включая открытие армяно-турецкой границы и установление дипломатических отношений.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил в соцсети X, что бюрократическая подготовка к запуску прямой торговли между Турцией и Арменией была завершена по состоянию на 11 мая в рамках мер доверия, реализуемых в процессе нормализации отношений между двумя странами с 2022 года.

Кечели отметил, что техническая и бюрократическая работа по открытию общей границы между двумя странами продолжается.

По его словам, благодаря новым правилам товары, отправляемые из Турции в Армению через третьи страны или следующие по тому же маршруту в обратном направлении, теперь могут иметь конечный пункт назначения или отправления с пометкой «Армения/Турция».

«В свете исторической возможности по укреплению прочного мира и процветания на Южном Кавказе Турция продолжит вносить вклад в развитие экономических отношений и дальнейшее расширение сотрудничества на благо всех стран и народов региона», — заявил Кечели.