Оппозиция предпочитает участвовать в выборах раздельно, а не единым списком

Армения на историческом распутье: оппозиция, выступающая за возвращение к традиционной модели, ищет поддержку Оппозиция предпочитает участвовать в выборах раздельно, а не единым списком

В преддверии парламентских выборов в Армении, намеченных на 7 июня, оппозиция демонстрирует фрагментированный характер. В отличие от премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиция делает ставку на более традиционную политическую повестку.

В третьей части досье «Армения на историческом распутье» агентство «Анадолу» рассматривает основные оппозиционные силы и их предвыборные обещания.

После поражений армянской армии и карабахских сепаратистских формирований в противостоянии с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах Пашинян стал менять подходы во внутренней и внешней политике. Оппозиция в свою очередь, напротив, начала делать ставку на прежние политические ориентиры и традиционные институты.

Несмотря на попытки консолидировать протестный электорат, оппозиционные силы подходят к выборам разрозненно. Из-за высокого проходного барьера для блоков крупные группы решили участвовать в голосовании отдельно, а не единым списком.

Главными соперниками Пашиняна, согласно опросам, считаются движение «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна и блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, занимавшего пост главы государства в 1998–2008 годах.

- Самвел Карапетян и движение «Сильная Армения»

Движение «Сильная Армения» во главе с миллиардером Самвелом Карапетяном занимает второе место в опросах после партии Пашиняна.

Карапетян имеет гражданство России, Армении и Греческой Адмнистрации Южного Кипра. У него крупные активы в России, а его состояние оценивается более чем в 4 млрд долларов. Бизнесмен также связан с энергетическим сектором Армении и имеет значительное влияние в электросетевой сфере страны.

Сейчас Карапетян находится под домашним арестом. Его обвиняют в призывах к захвату власти, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Из-за наличия гражданства нескольких стран он, согласно Конституции Армении, не может занимать государственную должность.

В окружении Карапетяна считают, что после выборов это ограничение можно будет снять путем изменения Конституции. В избирательном списке на первых позициях вместо самого Карапетяна представлен его племянник Нарек Карапетян.

Некоторые эксперты сравнивают возможную политическую модель Карапетяна с грузинским движением «Грузинская мечта». По их мнению, Москва может рассчитывать на Карапетяна так же, как в свое время на грузинского миллиардера Бидзину Иванишвили, который вернулся из России в Грузию и стал одним из самых влиятельных политических игроков страны.

В конфликте между Армянской апостольской церковью и правительством Пашиняна Карапетян выступает на стороне церкви. В случае победы он обещает масштабные экономические реформы, расширение возможностей для бизнеса и рост занятости.

Карапетян обвиняет Пашиняна в чрезмерных уступках Баку. Он заявляет о необходимости укреплять безопасность страны, защищать национальные институты, повышать роль церкви и развивать отношения с Москвой.

- Кочарян выступает за возвращение «опытных кадров»

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считается одной из ключевых фигур так называемого «карабахского клана» - политической группы, известной жесткой линией по вопросам безопасности и Карабаха.

Кочарян занимал пост президента в 1998–2008 годах. В период его правления не было достигнуто серьезного прогресса ни в карабахском урегулировании, ни в отношениях с Турцией. Во внешней политике он традиционно выступает за тесные связи с Россией.

Кочарян обвиняет правительство Пашиняна в том, что оно ослабило позиции Армении перед Азербайджаном и Турцией. Он также считает, что США не играют решающей роли на Южном Кавказе.

По словам Кочаряна, Москва остается «балансирующей силой» в регионе. Он утверждает, что Армения не сможет одновременно двигаться к Евросоюзу и сохранять членство в Евразийском экономическом союзе, поскольку такой курс только ухудшит отношения с Россией.

Среди основных обещаний Кочаряна - возвращение к управлению страной «опытных кадров», приоритет национальной безопасности и тесная стратегическая координация с Москвой.

Хотя в выборах участвует большое число оппозиционных сил, опросы показывают, что реальные шансы имеют в основном Карапетян и Кочарян. Поддержка остальных оппозиционных партий остается ограниченной.

В частности, партии «Процветающая Армения», основанной одним из богатейших бизнесменов страны Гагиком Царукяном, а также партии «Новая сила» бывшего мэра Еревана и комика Айка Марутяна, будет сложно преодолеть проходной барьер.

- Оппозиция идет на выборы без единого списка

Депутаты парламента Армении избираются по пропорциональной системе. Для партий, участвующих в выборах самостоятельно, проходной барьер составляет 4%. Для блоков из трех и менее партий - 8%, для блоков из четырех и более партий - 10%.

В парламенте Армении 101 место. Для формирования правительства необходимо получить поддержку как минимум 51 депутата.

Если Пашинян захочет провести референдум по изменению Конституции, ему потребуется не менее двух третей голосов в парламенте.

Если ни одна партия или блок не сможет сформировать правительство, возможен второй тур между двумя политическими силами, набравшими наибольшее число голосов.

В парламенте также предусмотрено несколько мест для представителей этнических меньшинств.

Последние опросы показывают, что Пашинян сохраняет значительное преимущество. Однако пока неясно, сможет ли он получить большинство, необходимое для изменения Конституции.

Согласно майскому опросу американского Международного республиканского института (IRI), проведенному среди примерно 1500 человек, около 80% граждан Армении намерены принять участие в голосовании 7 июня.

Без учета перераспределения голосов неопределившихся избирателей 32% респондентов заявили, что готовы проголосовать за партию Пашиняна «Гражданский договор». Движение «Сильная Армения» Самвела Карапетяна набирает 6%, а блок «Армения» Роберта Кочаряна - 3%.