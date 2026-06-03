Никол Пашинян после Второй Карабахской войны взял курс на мир с Азербайджаном, нормализацию отношений с Турцией и экономическое развитие под лозунгом «Реальная Армения»

Армения на историческом перепутье: сохранится ли курс на перемены в стране Южного Кавказа? Никол Пашинян после Второй Карабахской войны взял курс на мир с Азербайджаном, нормализацию отношений с Турцией и экономическое развитие под лозунгом «Реальная Армения»

После обретения независимости Армения оказалась в замкнутом круге изоляции от внешнего мира, конфликтов с соседями и коррумпированной системы управления. Однако после поражения во Второй Карабахской войне премьер-министр Никол Пашинян инициировал процесс реформ и внешнеполитического переосмысления, который стал поворотным моментом в истории страны.

В первой части подготовленного «Анадолу» материала под названием «Армения на историческом перепутье», посвященного парламентским выборам, которые состоятся 7 июня, рассматривается процесс перехода от политики ирредентизма (стремления присоединить территории за пределами государственных границ) и хронической нестабильности, сопровождавшей страну с момента обретения независимости в 1991 году, к попыткам региональной интеграции после Второй Карабахской войны.

В Армении с населением около 3 миллионов человек предстоящие парламентские выборы определят состав нового правительства и политический баланс в стране. За ходом голосования внимательно следят не только государства региона, но и такие внешние игроки, как США, Россия и Европейский союз.

После распада Советского Союза в 1991 году руководство Армении, являвшейся одним из ближайших союзников Москвы на Южном Кавказе, поддержало сепаратистские силы в Карабахе и инициировало процесс оккупации, охвативший около одной пятой территории Азербайджана.

При выходцах из Карабахского клана Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне Армения сохраняла тесные отношения с Россией. Особенно в период правления Кочаряна приоритет отдавался авторитарным и централизованным методам управления.

Олигархическая экономическая система, монополизация рынков, институционализированная коррупция, хроническая бедность и безработица, господство политических кланов, сомнения в честности выборов, кризис демократической легитимности, политические убийства, включая нападение на парламент, а также массовая эмиграция стали характерными чертами первых трех десятилетий независимости страны.

Приход Пашиняна к власти

В 2018 году Пашинян пришел к власти, получив около 70% голосов избирателей. Его политическая карьера разделилась на два этапа — до и после Второй Карабахской войны.

На первом этапе он обещал армянскому обществу сближение с Западом и интеграцию в мировое сообщество, однако при этом фактически игнорировал вопрос оккупации азербайджанских территорий.

Хотя в первые годы правления Пашинян делал акцент на масштабных реформах, борьбе с коррупцией и развитии отношений с западными странами, в карабахском вопросе он не отличался от своих предшественников и предпочитал популистский подход.

Вторая Карабахская война стала переломным моментом для его политического курса.

Тяжелые поражения армянской армии и сепаратистских формирований в Карабахе от азербайджанской армии в 2020 и 2023 годах подтолкнули Пашиняна к радикальному пересмотру внутренней и внешней политики.

Премьер-министр начал активно продвигать курс на примирение с Азербайджаном и поиск мирного урегулирования, объясняя обществу необходимость мира.

Пашинян неоднократно заявлял, что Россия оставила Армению без поддержки и что новая война с Азербайджаном не принесет стране никаких выгод.

Он также подчеркивал необходимость реалистичной политики и заявлял о важности скорейшей нормализации отношений с Турцией, принимая во внимание конструктивные предложения Анкары.

Правительство Пашиняна делает акцент на развитии добрососедских отношений, более тесном сотрудничестве с ЕС, снижении зависимости от России, пересмотре отношений между Ереваном и Москвой, выходе из региональной изоляции, открытии торговых путей и расширении транспортной взаимосвязанности.

Несмотря на резкую критику со стороны оппозиции после поражения в войне, на выборах 2021 года Пашинян сохранил поддержку большинства избирателей, хотя его партия потеряла около 20% голосов по сравнению с предыдущими выборами.

Сохранив общественную поддержку своих новых политических тезисов, он вступил в жесткое противостояние с оппозиционными партиями и Армянской апостольской церковью.

Стремясь ограничить влияние армянской диаспоры на внутреннюю политику, Пашинян продвигает концепцию «Реальной Армении», предполагающую строительство процветающего государства в международно признанных границах страны.

Политическая ситуация в Армении

В настоящее время в парламенте Армении партия Пашиняна «Гражданский договор» располагает 69 мандатами. У блока «Армения» Роберта Кочаряна — 28 мест, а у блока «Честь имею» Артура Ванецяна — 6.

На предстоящих выборах главными соперниками Пашиняна считаются два политика.

Наиболее популярной фигурой в оппозиции является бизнесмен с российским и армянским гражданством Самвел Карапетян, возглавляющий движение «Сильная Армения».

Карапетян проходит по делам, связанным с попыткой свержения правительства, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Согласно Конституции Армении, наличие двойного гражданства не позволяет ему занимать государственные должности.

Его сторонники утверждают, что после выборов намерены изменить Конституцию, чтобы устранить это ограничение.

Предвыборная программа Карапетяна строится вокруг вопросов безопасности, укрепления государства, восстановления тесных связей с Россией и создания рабочих мест. Среди его инициатив также фигурирует запрет на покупку недвижимости в Армении гражданами Азербайджана.

Другой влиятельной оппозиционной силой остается блок «Армения» во главе с Робертом Кочаряном, который занимал пост президента страны с 1998 по 2008 год и считается одним из ключевых представителей Карабахского клана.

Сторонники Кочаряна делают ставку на восстановление армии, укрепление отношений с Россией, экономический рост, защиту национального достоинства и отказ от «уступок Азербайджану».

Конфликт между церковью и Пашиняном

Одним из важных факторов предвыборной кампании остается противостояние между правительством и Армянской апостольской церковью.

Власти обвиняют церковь во вмешательстве в государственные дела и попытках захвата власти, тогда как церковь утверждает, что правительство подрывает национальные ценности.

Кроме того, представители церкви обвиняют Пашиняна в уступках Азербайджану после Второй Карабахской войны.

Задержание нескольких архиепископов по обвинениям в подготовке незаконного свержения власти церковные круги расценивают как давление и запугивание.

В свою очередь, представители правительства заявляют, что объектом расследований являются не священнослужители, а конкретные противоправные действия.

Оппозиция идет на выборы раздельно

Парламент Армении избирается по системе пропорционального представительства. Для партий установлен проходной барьер в 4%, для коалиций из двух или трех партий — 8%, а для более крупных объединений — 10%.

Из-за более высокого барьера для коалиций крупнейшие оппозиционные силы предпочли участвовать в выборах самостоятельно.

Для формирования правительства в парламенте из 101 депутата необходимо получить не менее 51 мандата.

Для вынесения вопроса о конституционной реформе на референдум Пашиняну потребуется поддержка не менее двух третей депутатов парламента.

Если ни одна партия или коалиция не сможет сформировать правительство, между двумя политическими силами, набравшими наибольшее количество голосов, может быть проведен второй тур голосования.

В парламенте также предусмотрено несколько мест для представителей этнических меньшинств.

Хватит ли голосов для изменения Конституции?

Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, по мнению многих наблюдателей, связано с необходимостью внесения изменений в некоторые положения преамбулы Конституции Армении, содержащие ссылки на Декларацию о независимости.

Баку неоднократно заявлял, что ряд конституционных положений Армении представляет угрозу территориальной целостности Азербайджана, и подчеркивал, что заключение мирного договора возможно только после соответствующих изменений.

Правительство Пашиняна утверждает, что действующая Конституция не препятствует достижению мира, однако признает, что для проведения референдума и реализации возможных изменений необходимо добиться убедительной победы на выборах.

Согласно последним социологическим исследованиям, Пашинян сохраняет заметное преимущество над конкурентами, однако остается открытым вопрос, сможет ли он получить большинство, достаточное для конституционной реформы.

По данным опроса, проведенного в мае среди примерно 1500 респондентов американским Международным республиканским институтом (IRI), около 80% граждан намерены принять участие в голосовании 7 июня. Из них 32% планируют поддержать партию «Гражданский договор» Пашиняна.

Согласно результатам опроса без учета распределения голосов неопределившихся избирателей, доля которых составляет около 23%, движение «Сильная Армения» Самвела Карапетяна занимает второе место с 6% поддержки, а блок «Армения» Роберта Кочаряна находится на третьей позиции с 3%.