Армения и Франция подписали декларацию о стратегическом партнерстве Подписание документа состоялось в рамках государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Ереване декларацию о стратегическом партнерстве.

Как сообщают армянские СМИ, подписание документа состоялось в рамках государственного визита Эммануэля Макрона в Армению.

Перед подписанием документа в президентском дворце состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.

Также сообщается, что стороны подписали меморандум по программе кредитования государственной политики, соглашение с Международной организацией наследия, а также договоренности в сфере доступного жилья.

Кроме того, в рамках визита Макрона были подписаны соглашения о сотрудничестве в области развития военных технологий и исследовании оборонных систем, а также о поставках военного обмундирования.

Также сообщается о подписании соглашения о строительстве тоннеля Багушата на автомагистрали Север—Юг.

«Когда мы с президентом Макроном впервые обсуждали эту тему, я говорил с ним о нашей мотивации. Мы постоянно говорим о необходимости внедрения европейских стандартов в различных сферах, но нам нужны компании, имеющие соответствующие знания и умения для внедрения этих стандартов. И в данном случае вовлечение французских строительных компаний в строительство данного участка дороги, которые, в свою очередь, привлекут местных подрядчиков, создаст серьезные возможности для внедрения этих стандартов в экономику Армении», — сказал Пашинян.

Президент Франции посетил Армению с двухдневным визитом. Визит проходит на фоне меняющейся геополитической динамики на Южном Кавказе, где Ереван стремится диверсифицировать внешнеполитические связи и укрепить партнерство с Европой.

Стоит отметить, что французский лидер уже посещал Армению один раз — в октябре 2018 года для участия в саммите Франкофонии в Ереване.