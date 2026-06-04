Рамочное соглашение может стать основой для начала работ по запуску TRIPP после прохождения необходимых внутригосударственных процедур и ратификации документа

Армения и США подписали соглашение по «маршруту Трампа» Рамочное соглашение может стать основой для начала работ по запуску TRIPP после прохождения необходимых внутригосударственных процедур и ратификации документа

Армения и США подписали рамочное соглашение по по запуску «Маршрута Трампа» (TRIPP), которое было парафировано 26 мая во время визита госсекретаря США Марко Рубио в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении.

Ведомство опубликовало видео, на котором министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян подписывает документ.

«Уважаемые граждане, несколько секунд назад на ваших глазах я подписал рамочное соглашение по TRIPP между США и Арменией. Вы помните, несколько дней назад оно было парафировано мной и госсекретарем США Марко Рубио во время его визита в Армению. И вот госсекретарь Рубио поставил свою подпись под документом, документ был отправлен в Армению, и теперь уже я поставил подпись армянской стороны. На этом процесс дистанционного подписания завершен, и соглашение готово к ратификации», — сказал Арарат Мирзоян.