В Ереване провели встречу глава МИД Армении Арарат Мирзоян и старший советник специального посланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоун

Армения и США обсудили реализацию «Маршрута Трампа» В Ереване провели встречу глава МИД Армении Арарат Мирзоян и старший советник специального посланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоун

Реализацию проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) обсудили на встрече в Ереване министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и старший советник специального посланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоун. Об этом говорится в сообщении в пресс-службы МИД Армении.

«Обсуждены вопросы развития региональной взаимосвязанности и реализация существующих конкурентных преимуществ на этом пути. Рассмотрена работа по реализации проекта TRIPP. Стороны подчеркнули заинтересованность в реализации программы на местах в сжатые сроки, а также обменялись мнениями о перспективах наиболее эффективной интеграции Армении в международную транспортно-инфраструктурную систему», - заявили в пресс-службе.

В МИД Армении заявили, что Мирзоян и Лайтстоун обсудили возможности и программы сотрудничества в сфере торговли, экономики, укрепление экономической и энергетической устойчивости Армении.

4 июня Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP на армянской территории.