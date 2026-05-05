Армения и ЕС подписали соглашение о партнерстве Документ был подписан в ходе церемонии перед пресс-конференцией в рамках первого саммита Армения–ЕС

Армения и ЕС подписали соглашение о партнерстве накануне первого двустороннего саммита, прошедшего в столице южнокавказской страны Ереване.

Документ был подписан в ходе церемонии перед пресс-конференцией в рамках первого саммита Армения–ЕС и прошел под наблюдением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты.



Ранее Пашинян, Кошта и фон дер Ляйен провели отдельную встречу тет-а-тет перед мероприятием.



Выступая на пресс-конференции в Ереване вместе с фон дер Ляйен и Коштой после саммита, Пашинян заявил, что ожидает помощи ЕС в развитии солнечной энергетики.

По его словам, у Армении большой потенциал в сфере солнечной энергетики, однако не хватает необходимых технологий.

«В нашей стране есть безграничные возможности для развития солнечной энергетики. Есть регионы, где число солнечных дней в году превышает 300. Это огромный потенциал. Но у нас недостаточно аккумуляторных станций. В этом смысле мы благодарны нашим партнерам в ЕС за поддержку в развитии этих станций», — сказал он.

Премьер-министр Армении отметил, что существуют и другие технологии, основанные на накоплении воды днем и ее использовании ночью, добавив, что Ереван сейчас работает с европейскими партнерами над развитием водородных технологий.

Пашинян заявил, что при «правильной стратегии» Армения может не только стать энергетически самодостаточной страной, но и развить экспортный потенциал.

Кроме того, Армения рассчитывает на помощь ЕС в «борьбе с распространением дезинформации и ненависти в социальных сетях», отметил он.

«Сегодня мы сталкиваемся с этой проблемой, и, конечно, надеемся, что Европейский союз окажет нам содействие — в части обмена опытом или предоставления инструментов, уже применяемых в ЕС, для использования в Армении», — заявил Пашинян.

Он также поблагодарил европейских партнеров за помощь в «обеспечении независимости судебной системы» и в вопросах, связанных, в частности, с противодействием «гибридным угрозам».

