Никол Пашинян провел встречи с рядом лидеров, прибывших в Ереван на саммит Европейского политсообщества

Армения и Болгария подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Армения и Болгария подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсетях.

Церемония подписания прошла в воскресенье в Ереване.

Свои подписи под документом поставили Пашинян и президент Болгарии Илияна Йотова, находящаяся с визитом в Ереване для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Других деталей не приводится.

- Премьеры Армении и Литвы обсудили перспективы дальнейшего развития отношений

Премьер-министр Никол Пашинян принял премьер-министра Литвы Ингу Ругинене и возглавляемую ею делегацию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Пашинян отметил, что проведение саммита ЕПС является историческим для Армении событием. Он также подчеркнул важность содействия в вопросе развития отношений между Арменией и Европейским союзом.

Премьер-министр Литвы подчеркнула важность того факта, что «Армения движется по демократическому пути, что также способствует укреплению сотрудничества между двумя странами».

Собеседники обсудили ряд вопросов, направленных на углубление двусторонних отношений между Арменией и Литвой, а также на выведение взаимодействия на новый уровень.

Были затронуты темы сотрудничества Армения — Европейский союз, включая продвижение демократических реформ и расширение экономического взаимодействия.

- Состоялась встреча Никола Пашиняна и Марка Карни

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в правительстве встречу с премьер-министром Канады Марком Карни.

Как передает Арменпресс, заявление по этому поводу сделало управление аппарата премьер-министра Республики Армения.

Премьер-министр поприветствовал визит Марка Карни и возглавляемой им делегации в Армению в рамках 8-го саммита Европейского политического сообщества. «Хочу поблагодарить за принятие приглашения на участие в саммите Европейского политического сообщества и за то, что Вы воспользовались возможностью посетить нашу страну. Полагаю, что Ваше участие делает этот формат более эффективным, поскольку это очевидным образом расширяет кругозор и спектр мнений», — отметил глава правительства.

«Марк Карни поблагодарил премьер-министра и правительство Армении за приглашение принять участие в этом важном мероприятии. Премьер-министр Канады выразил признательность Николу Пашиняну и правительству Армении за содействие, оказанное канадским гражданам в связи с конфликтом в Иране. Вместе с тем он затронул тему осуществляемого совместно с Европейским союзом мониторинга в регионе и выразил готовность оказать поддержку в вопросе проведения выборов. Премьер-министр Канады отметил, насколько он впечатлен лидерством премьер-министра Пашиняна в вопросе обеспечения региональной стабильности и шагами, направленными на создание перспектив большего процветания для армянского народа»,-говорится в сообщении.

Собеседники коснулись двусторонних дружественных отношений между Арменией и Канадой и обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам.

- Премьер Грузии примет участие в 8-м саммите EPC

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Армению, где примет участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества (EPC).

По информации администрации правительства, в международном аэропорту Еревана «Звартноц» главу правительства Грузии встретил председатель парламента Республики Армения Ален Симонян.

«Премьер-министр Грузии сегодня примет участие в официальном приёме, который от имени президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна будет ан в честь лидеров, участвующих в 8-м саммите Европейского политического сообщества.

Ираклий Кобахидзе прибыл в Ереван вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани», — отмечается в информации.

-Макрон прибыл в Ереван

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье прибыл в Армению для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества, после чего начнется его государственный визит.

В аэропорту "Звартноц" президента Франции встретили почетным караулом. Встречал Макрона президент Армении Ваагн Хачатурян.

4 мая Макрон примет участие в первом саммите Армения-ЕС, саммите Европейского политического сообщества. Государственный визит президента Франции начнется 5 мая.

Макрон в Ереване встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом страны Хачатуряном.

В рамках госвизита Макрон в сопровождении Пашиняна посетит второй по величине город Армении - Гюмри, где почтит память жертв землетрясения 1988 года.



