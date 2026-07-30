Армения ввела запрет на импорт томатной пасты, включая поставки из стран ЕАЭС Ограничение будет действовать в течение шести месяцев

Правительство Армении приняло решение о введении временного запрета на импорт томатной пасты. Соответствующее постановление было утверждено на заседании правительства 30 июля, сообщают армянские СМИ.

Согласно решению, ограничение будет действовать в течение шести месяцев. Запрет распространяется не только на ввоз томатной пасты из третьих стран, но и на ее транспортировку из государств — членов Евразийского экономического союза.

В правительстве отметили, что мера принята с целью обеспечения равных конкурентных условий для компаний, занимающихся импортом томатной пасты, и местных производителей продукции из армянского сырья, а также для регулирования процесса закупки томатов у отечественных производителей.

Отмечается, что ограничения, введенные рядом стран в отношении экспорта и транзита карантинной продукции армянского происхождения, привели к сокращению объемов поставок фруктов и овощей, включая тепличные помидоры.

В результате значительная часть тепличных томатов, ранее предназначенных для экспорта, в настоящее время реализуется на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на помидоры, выращенные в открытом грунте.

Ожидается, что введение запрета на импорт томатной пасты позволит увеличить объемы продаж продукции местного производства, повысить спрос на выращенные в Армении томаты и обеспечить их закупку у фермеров.