Арабская коалиция пообещала жестко пресекать угрозы судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе

Арабская коалиция, поддерживающая признанное международным сообществом правительство Йемена с административным центром в Адене, заявила о готовности принять необходимые меры для защиты торговых судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив.

В заявлении официального представителя Коалиции, бригадного генерала Турки аль-Малики, опубликованном в социальной сети американской компании Х, говорится, что силы Коалиции в рамках международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года приняли и применяют все необходимые оперативные меры для обеспечения безопасности торговых судов, следующих через Баб-эль-Мандебский пролив.

Аль-Малики утверждает, что сообщения о закрытии портов и аэропортов в Йемене не соответствуют действительности, и являются лишь частью «дезинформационной кампании, проводимой повстанцами движения «Ансарулла» (хуситами) против йеменского правительства и соседних государств.

Коалиция сообщила, что в первой половине 2026 года в порты Ходейда, Салиф и Рас-Иса зашли более 300 торговых судов, которые перевозили различные гуманитарные и коммерческие грузы, включая продовольствие, топливо и строительные материалы.

Также утверждается, что причиной прекращения работы международного аэропорта Саны стали действия хуситов, которые, по данным Коалиции, уничтожили самолеты йеменской авиакомпании Yemen Airways и отвергли все попытки возобновить полеты из этого аэропорта.

Коалиция заявила о начале реализации мер по защите судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, и подчеркнула, что будет «решительно и жестко» реагировать на любые угрозы в адрес торговых судов. В заявлении отмечается, что указанные угрозы морскому судоходству являются вопиющим нарушением международного права и квалифицируются как акты пиратства.

Ранее поддерживаемые Ираном хуситы объявили о начале «морской блокады» против Саудовской Аравии.

Военный представитель «Ансаруллы» Яхья Сари обвинил Саудовскую Аравию в том, что стран «на протяжении почти 12 лет держит народ Йемена в тотальной блокаде, расхищает ресурсы страны и блокирует порты и аэропорты с земли, моря и воздуха, доводя страдания населения до невыносимого уровня».

