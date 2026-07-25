«Саудовская Аравия продолжит стоять на стороне йеменского народа в борьбе с террористическими формированиями», — представитель Арабской коалиции

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по объектам хуситов «Саудовская Аравия продолжит стоять на стороне йеменского народа в борьбе с террористическими формированиями», — представитель Арабской коалиции

Возглавляемая Саудовской Аравией Арабская коалиция сообщила о нанесении ударов по ряду объектов поддерживаемых Ираном движения «Ансаруллах» (хуситов) в йеменской провинции Ходейда. Об этом говорится в сообщении официального представителя Арабской коалиции бригадного генерала Турки аль-Малики, опубликованном в социальной сети американской компании X.



Аль-Малики назвал атаки хуситов на коммерческие суда в Красном море «новым террористическим преступлением, совершенным в международных водах».

Он отметил, что Саудовская Аравия продолжает поддерживать народ Йемена, который переживает непростые времена.

«Саудовская Аравия продолжит стоять на стороне йеменского народа в борьбе с террористическими формированиями», — сказал представитель Арабской коалиции.

По его словам, авиаудары стали ответом на действия хуситов в провинции Ходейда.

«Порт Ходейда не был мишенью ударов. Все порты Йемена, включая порты провинции Ходейда, продолжают принимать частные коммерческие суда, доставляющие продовольствие, топливо и строительные материалы. Аэропорты Йемена также остаются открытыми для гражданских рейсов», — подчеркнул аль-Малики.

Представитель Арабской коалиции заявил, что именно хуситы препятствуют выполнению гражданских авиарейсов через международный аэропорт в контролируемой ими Сане.

«После того, как коалиция определила приоритеты защиты йеменского народа, был дан решительный и жесткий ответ на нападения хуситов», — отметил аль-Малики.

Он указал, что в ходе ударов по Ходейде были уничтожены военные объекты хуситов, представлявшие угрозу для коммерческого судоходства в Красном море.



Операция против хуситов была завершена после достижения всех намеченных целей, - добавил аль-Малики, обратив внимание на то, что силы Арабской коалиции примут все необходимые меры для защиты своих торговых судов в Красном море и национальных интересов Саудовской Аравии.

Представитель коалиции также предупредил, что в случае новых атак поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческие суда последует решительный ответ.

- Что произошло?

20 июля поддерживаемые Ираном хуситы объявили о введении против Саудовской Аравии так называемого «запрета на морское судоходство», заявив, что Эр-Рияд якобы ввел блокаду против находящихся под его контролем районов Йемена.

Вечером 22 июля хуситы заявили, что нанесли удары по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море с применением баллистических ракет и беспилотников, в результате чего на судах вспыхнули пожары.

Несмотря на периодические столкновения между правительственными силами Йемена и хуситами, с апреля 2022 года в стране сохраняется относительное затишье.

Хуситы контролируют столицу Йемена Сану, а также ряд других городов и провинций страны с сентября 2014 года.