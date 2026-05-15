Изменение последовало за заявлением Пентагона в начале месяца о выводе примерно 5 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в Германии

АП: США отменили планы по размещению войск в Польше и Германии Изменение последовало за заявлением Пентагона в начале месяца о выводе примерно 5 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в Германии

Появилась информация о том, что Министерство обороны США (Пентагон) отменило планы по размещению войск в Польше и Германии вместо того, чтобы вывести войска, уже дислоцированные в Европе.

Некоторые американские официальные лица, прокомментировавшие ситуацию агентству Associated Press (AP), сообщили, что министр обороны Пит Хегсет направил соответствующий приказ в Генеральный штаб.

Они утверждают, что в этом приказе Хегсет дал указание отменить планы по размещению войск в Польше и Германии вместо того, чтобы вывести войска, уже дислоцированные в Европе.

В связи с этим источники отметили, что 4 тысячи американских солдат не отправятся на этой неделе в Польшу. По их словам, отменено размещение в Германии еще одного батальона, прошедшего подготовку по стрельбе из ракет и ракетных комплексов большой дальности.

Официальные лица выразили мнение, что это изменение последовало за заявлением Пентагона в начале месяца о выводе примерно 5 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в Германии.

Решение об отмене и сдерживающий потенциал НАТО

Один из представителей НАТО, пожелавший остаться неназванным, отметил, что решение США об отмене военного развертывания в Польше не повлияет на планы НАТО в области сдерживания и обороны.

Он подчеркнул, что Канада и Германия усилили свое присутствие на восточном фланге альянса, что способствует общей мощи НАТО.