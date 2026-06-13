Коллегия из трех судей единогласно оставила в силе решение суда первой инстанции о назначении ему 25-летнего тюремного срока

Апелляционный суд США оставил в силе 25-летний срок основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду Коллегия из трех судей единогласно оставила в силе решение суда первой инстанции о назначении ему 25-летнего тюремного срока

Федеральный апелляционный суд США отклонил жалобу основателя и бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на вынесенный ему приговор в виде 25 лет лишения свободы.



Второй федеральный апелляционный суд округа Нью-Йорк обнародовал решение по делу, в рамках которого Бэнкман-Фрид оспаривал свой приговор.

Коллегия из трех судей единогласно оставила в силе решение суда первой инстанции о назначении ему 25-летнего тюремного срока.

В обосновании решения судья Баррингтон Паркер заявил, что Бэнкман-Фрид публично заверял клиентов, инвесторов и регулирующие органы в безопасности средств, размещенных на платформе FTX.

При этом, по словам Паркера, Бэнкман-Фрид использовал FTX как «личную копилку», расходуя средства клиентов на покупку недвижимости, политические пожертвования и различные инвестиции.

Бэнкман-Фрид, признанный виновным по обвинениям в мошенничестве и сговоре, в марте 2024 года был приговорен к 25 годам лишения свободы. Федеральные прокуроры отмечали, что он совершил «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США».

Адвокаты предпринимателя настаивали на том, что суд первой инстанции необоснованно ограничил представление ряда доказательств, и на этом основании добивались пересмотра приговора.

Между тем в текущем году Бэнкман-Фрид обратился в Министерство юстиции США с прошением о помиловании после отбытия наказания, а также направил соответствующее обращение президенту Дональду Трампу.