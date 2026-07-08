Антониу Кошта: Евросоюз продолжит поддерживать Украину на каждом этапе Председатель Евросовета провел встречу с президентом Украины на полях саммита НАТО в Анкаре

ЕС продолжит поддерживать Украину на каждом этапе. Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта написал на своей странице в социальной сети американской компании Х по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре в среду, 8 июля.

Он отметил, что в процессе вступления Украины в Евросоюз достигнут прогресс, и в ближайшее время ожидается открытие нового кластера переговорных глав.

«Во всем мире все сильнее набирает силу курс на достижение мира посредством силы. В этих рамках усиливается финансовая, энергетическая и военная поддержка Украины, одновременно усиливается давление на Россию с целью побудить ее к участию в содержательных мирных переговорах»,- следует из публикации.

Председатель Европейского совета также указал на «участившиеся атаки России на украинские города и инфраструктуру», отметив, что они являются свидетельством того, что «Россия не достигает своих целей на поле боя».

