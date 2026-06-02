Антониу Кошта: Албания сможет завершить переговоры о присоединении к ЕС в 2027 году

Председатель Совета Европейского союза (ЕС) Антониу Кошта заявил, что Албания добилась значительного прогресса в процессе вступления в ЕС. Он отметил, что цель завершить переговоры о вступлении к концу 2027 года является сложной, но достижимой.



Кошта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране сказал, что с удовлетворением отмечает решимость Албании вступить в ЕС и ее усилия по проведению реформ.



Сообщив, что на прошедшей на прошлой неделе конференции по вопросам вступления было подтверждено соответствие Албании временным критериям в разделе «основные принципы», Кошта обратил внимание на то, что это является явным признаком признания странами-членами ЕС приверженности Албании процессу реформ.



Председатель добавил, что укрепление верховенства закона, защита независимости судебной системы и активизация усилий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью имеют решающее значение для вступления в ЕС.



Отметив, что ЕС является самым надежным партнером, крупнейшим инвестором и торговым партнером Албании, политик напомнил, что страна получила доступ к Единой платежной зоне Европы (SEPA), постепенно интегрируется в единый рынок ЕС и пользуется различными программами ЕС.

По его словам, членство в ЕС не ограничивается лишь экономическими выгодами, а означает присоединение к политическому союзу, основанному на общих ценностях.

Отметив стратегическую важность Западных Балкан для ЕС, Кошта заметил, что расширение — это не просто возможность, а геостратегическая необходимость с точки зрения мира, стабильности и безопасности в Европе.



Отвечая на вопрос журналиста о процессе расширения, Кошта заявил, что наряду с Западными Балканами Украина и Молдова также входят в число основных геополитических приоритетов ЕС.



Он сообщил, что Еврокомиссия представила Совету свои предложения по закрытию ряда переговорных тем: «У Албании есть очень амбициозная цель — завершить переговоры к концу 2027 года. Мы разделяем эту цель. Сейчас июнь 2026 года, и у нас впереди примерно полтора года. Это сложно, но возможно. Для этого нам нужно продолжать работать шаг за шагом».

Рама в своем выступлении отметил, что Тирана высоко ценит поддержку, которую Кошта оказывает процессу вступления его страны в ЕС.



Подчеркнув, что председатель Совета ЕС является другом Албании и всего Западного Балканского региона, Рама заявил: «Мы на сто процентов решительно настроены сделать все возможное, чтобы весь регион функционировал как сообщество, основанное на сотрудничестве».



Премьер заверил, что Албания готова выполнить все обязательства в рамках процесса вступления в ЕС.