Антониу Гутерриш: ООН не навязывает мир

Mehmet Kemal Firik, Marina Mussa
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в греческую часть Кипра, чтобы поддержать стороны в поиске всеобъемлющего и устойчивого решения кипрской проблемы.
В рамках визита Гутерриш накануне вечером прибыл в греческую часть Кипра.
«ООН не навязывает мир. Только сами киприоты через своих лидеров могут его построить», - заявил Гутерриш.
В рамках визита сегодня генсек ООН сначала встретится с лидером греческой части Кипра Никосом Христодулидисом, а затем отправится в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), где проведет встречу с президентом Туфаном Эрхюрманом.