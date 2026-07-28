Только сами киприоты через своих лидеров могут его построить - генсек ООН

Антониу Гутерриш: ООН не навязывает мир Только сами киприоты через своих лидеров могут его построить - генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в греческую часть Кипра, чтобы поддержать стороны в поиске всеобъемлющего и устойчивого решения кипрской проблемы.

В рамках визита Гутерриш накануне вечером прибыл в греческую часть Кипра.

«ООН не навязывает мир. Только сами киприоты через своих лидеров могут его построить», - заявил Гутерриш.

В рамках визита сегодня генсек ООН сначала встретится с лидером греческой части Кипра Никосом Христодулидисом, а затем отправится в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), где проведет встречу с президентом Туфаном Эрхюрманом.