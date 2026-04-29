Антикоррупционный совет Украины призвал отстранить Умерова с должности секретаря СНБО

Marina Mussa
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призвал немедленно отстранить бывшего министра обороны Рустема Умерова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на фоне публикаций о возможных связях между компанией «Файр Пойнт», бизнесменом Тимуром Миндичем и самим Умеровым. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.
В заявлении совета говорится, что общество получило «непроверенные, но весомые» свидетельства о связях между Умеровым, находящимся под санкциями бизнесменом Тимуром Миндичем и компанией «Файр Пойнт».
По утверждению организации, материалы, которыми располагают антикоррупционные органы, свидетельствуют о том, что Миндич может являться фактическим владельцем либо одним из ключевых бенефициаров компании.
В совете отметили, что в случае юридического подтверждения этой информации компания полностью утратит возможность поставлять продукцию для Сил обороны Украины, поскольку Миндич находится в санкционных списках. Там также заявили, что компания якобы предоставила ложные сведения о своих бенефициарах.
Организация заявила, что рассматривает действия Умерова как имеющие «признаки злоупотребления властью», а действия Миндича - как «признаки злоупотребления влиянием».
Кроме того, совет призвал президента Украины инициировать процесс частичной национализации компании «Файр Пойнт», а Министерство обороны - создать рабочую группу для аудита контрактов и ценообразования компании.
В заявлении также говорится, что продукция «Файр Пойнт» активно используется украинскими военными, поэтому власти должны выбрать стратегию, которая позволит избежать перебоев с поставками на фронт.