Антикоррупционный совет Украины призвал отстранить Умерова с должности секретаря СНБО Организация заявила, что рассматривает действия Рустема Умерова как имеющие «признаки злоупотребления властью»

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины призвал немедленно отстранить бывшего министра обороны Рустема Умерова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на фоне публикаций о возможных связях между компанией «Файр Пойнт», бизнесменом Тимуром Миндичем и самим Умеровым. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

В заявлении совета говорится, что общество получило «непроверенные, но весомые» свидетельства о связях между Умеровым, находящимся под санкциями бизнесменом Тимуром Миндичем и компанией «Файр Пойнт».

По утверждению организации, материалы, которыми располагают антикоррупционные органы, свидетельствуют о том, что Миндич может являться фактическим владельцем либо одним из ключевых бенефициаров компании.

В совете отметили, что в случае юридического подтверждения этой информации компания полностью утратит возможность поставлять продукцию для Сил обороны Украины, поскольку Миндич находится в санкционных списках. Там также заявили, что компания якобы предоставила ложные сведения о своих бенефициарах.

Организация заявила, что рассматривает действия Умерова как имеющие «признаки злоупотребления властью», а действия Миндича - как «признаки злоупотребления влиянием».

Кроме того, совет призвал президента Украины инициировать процесс частичной национализации компании «Файр Пойнт», а Министерство обороны - создать рабочую группу для аудита контрактов и ценообразования компании.

В заявлении также говорится, что продукция «Файр Пойнт» активно используется украинскими военными, поэтому власти должны выбрать стратегию, которая позволит избежать перебоев с поставками на фронт.