В ряде регионов страны температура превысила 41 градус, на автомагистралях появились трещины, возникли перебои в движении поездов и трамваев

Аномальная жара в Германии выявила уязвимость инфраструктуры и системы ухода за пожилыми В ряде регионов страны температура превысила 41 градус, на автомагистралях появились трещины, возникли перебои в движении поездов и трамваев

Аномальная жара, усилившаяся в Германии в минувшие выходные, негативно отразилась на работе транспорта и системы здравоохранения.

В некоторых регионах страны температура воздуха превысила 41 градус. Из-за жары на автомагистралях появились трещины, возникли перебои в движении поездов и трамваев. В ряде домов престарелых началась эвакуация пожилых людей, а пациенты больниц, не оснащенных системами кондиционирования, столкнулись с серьезными трудностями.

Кроме того, экстремальная жара выявила нехватку затененных общественных мест и пунктов охлаждения в городах, а также недостаточную готовность систем водо- и энергоснабжения к возросшей нагрузке, связанной с необходимостью охлаждения.



В Лейпциге движение трамваев было приостановлено из-за расплавления герметизирующих швов на путях, а в Эссене пришлось заменить поврежденные высокой температурой рельсы.

Власти призвали жителей не разводить огонь на открытой местности и воздерживаться от посещения лесов в связи с тем, что во многих федеральных землях уровень пожарной опасности достиг максимальной отметки.

Стоит отметить, что большинство жилых домов, школ, государственных учреждений, больниц и домов престарелых в Германии не оборудованы кондиционерами.

В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия инициировали расследование обстоятельств смерти одного из постояльцев дома престарелых.

Кроме того, в попытках спастись от жары, 26 человек утонули в водоемах.

Новая волна аномальной жары вновь вывала шквал критики относительно готовности инфраструктуры Германии к экстремальным погодным явлениям, связанным с изменением климата.

Немцы призвали правительство усилить меры по адаптации к изменению климата

Жительница Германии по имени Ангелика заявила, что в последние годы температура воздуха заметно повысилась, в связи с чем необходимо активизировать борьбу с изменением климата и принять дополнительные меры для защиты населения от аномальной жары.

Ангелика обратила внимание на то, что до сих пор есть те, кто отрицает изменение климата, несмотря на его очевидные последствия.

«Мы видим, насколько разрушительными могут быть эти последствия. Из-за жары железнодорожные станции закрываются, потому что рельсы не выдерживают высоких температур. Останавливается автобусное сообщение. А в больницах складывается по-настоящему катастрофическая ситуация», — сказала она.

Другая жительница Германии, Антония, сообщила, что борьба с изменением климата требует более решительных действий со стороны государства, однако ответственность должны нести и сами граждане.

Женщина также обратила внимание на проблемы, которые экстремальная жара создает для инфраструктуры, отметив, что отсутствие кондиционеров в больницах и сбои в работе железнодорожного транспорта свидетельствуют о необходимости увеличения инвестиций в эти сферы.

Еще один житель Германии по фамилии Фройнд заявил, что аномальная жара негативно влияет на инфраструктуру страны, которая, по его мнению, не приспособлена к подобным погодным условиям, особенно в больницах, домах престарелых и городах.

Житель Германии отметил, что необходимо пересмотреть подходы к строительству и развитию инфраструктуры. Новые дороги и здания должны проектироваться с учетом экстремально высоких температур, а системы кондиционирования воздуха в общественных зданиях должны стать обязательным стандартом, - подчеркнул он.

Уроженец Сенегала Мустафа, проживающий в Берлине, рассказал, что из-за сильной жары был вынужден провести выходные дома. По мнению Мустафы, Германия недостаточно должным образом подготовлена к подобным климатическим условиям.

Уроженец Сенегала призвал активнее озеленять города, сокращать объемы бетонной застройки, планировать новые жилые районы за пределами городских центров и увеличить инвестиции в модернизацию устаревшей железнодорожной инфраструктуры.

Германия не готова ни к аномальной жаре, ни к кризисным ситуациям

Жительница пригорода Берлина Марина Херц заявила, что Германия оказалась не готова как к аномальной жаре, так и к кризисным ситуациям в целом. По ее словам, серьезными проблемами остаются перебои в работе общественного транспорта и отсутствие систем кондиционирования.

«Каждая волна жары или холода практически парализует страну. Необходимо более качественное планирование», — отметила она.

Жительница Германии Мелани, приехавшая в Берлин из Франкфурта, также раскритиковала отсутствие кондиционеров в общественном транспорте.

«В будущем Германия должна быть гораздо лучше подготовлена к подобным волнам жары и высоким температурам», — сказала она.

Еще одна жительница Германии, Летиция, рассказала, что из-за сильной жары во время концерта многим людям стало плохо.

«Повсюду стояла невыносимая жара. У питьевых фонтанчиков выстраивались длинные очереди, а мест, где можно было укрыться в тени и охладиться, было очень мало», — рассказала женщина, призвав создавать в городах больше пунктов с питьевой водой и затененных общественных пространств.

Житель Германии Хинте подчеркнул, что от жары особенно страдают пожилые люди и домашние животные.



«Даже собаки не хотели гулять. Они постоянно искали воду, чтобы охладиться», —сказал он.

Меры в домах престарелых подверглись критике

Житель Германии Мерлин заявил, что страна не подготовлена к периодам экстремальной жары, особенно в части защиты постояльцев домов престарелых.

Он рассказал, что в жару ему пришлось долго ждать в остановившемся поезде метро.

«При температуре 38 градусов я фактически оказался заперт в вагоне метро. Остановки, которые должны были длиться считанные минуты, затянулись на гораздо длительное время. В такую погоду общественный транспорт не должен работать подобным образом», — сказал он.

Другой житель Германии, Том Аршер, считает, что системы охлаждения в первую очередь необходимо установить в больницах, домах престарелых и центрах временного размещения, чтобы обеспечить защиту наиболее уязвимых слоев населения.

Критика правительства

Ассоциация семейных врачей Германии подвергла критике правительство, обвинив его в недостаточных мерах по подготовке к волнам экстремальной жары.

«Правительство фактически оставляет врачебные практики один на один с последствиями жары», - сказал глава ассоциации Никола Булингер-Гёпфарт.

Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер, в свою очередь, заявил, что федеральные земли и муниципалитеты могли бы использовать инвестиционный фонд объемом 100 млрд евро для реализации мер по адаптации к высоким температурам. Однако представители региональных и местных властей считают, что имеющихся финансовых ресурсов недостаточно для решения этой задачи.

Между тем, эксперт по вопросам окружающей среды Винни Хеешер указала, что решения по адаптации Германии к меняющимся климатическим условиям необходимо принимать уже сегодня. Эффект от таких мер станет заметен лишь через 10–20 лет, - подчеркнула она.