Аномальная жара во Франции привела к 2 025 дополнительным смертям всего за одну неделю Синоптики прогнозируют на следующей неделе новую волну экстремальной жары во Франции

В период охватившей Францию июньской волны жары за одну неделю было зарегистрировано более 2 тыс. дополнительных (избыточных) смертей по сравнению со средними многолетними значениями.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщил журналистам на брифинге, что с 22 по 28 июня число зарегистрированных летальных исходов увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

По словам главы ведомства, именно аномально высокие температуры, установившиеся в стране в период с 22 по 28 июня, привели к тому, что количество смертей превысило среднестатистические показатели за аналогичные периоды прошлых лет на 2 025 случаев.

Ранее Минздрав Франции уже информировал о том, что в промежутке с 24 по 28 июня с жарой было связано около 1 000 случаев превышения смертности в сравнении с предыдущими месяцами.

Волна жары, которая продолжалась во Франции порядка двух недель, оказала серьезное негативное влияние на самые разные сферы жизни — от транспортной системы и системы здравоохранения до образовательного процесса и производственной деятельности.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Париже, где только за один день, 26 июня, в столице от последствий перегрева скончались 109 человек. Согласно прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе на территорию Франции обрушится новая волна экстремальной жары, которая может повторить или даже превзойти по интенсивности предыдущую.