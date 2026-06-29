Анкара решительно осудила израильские атаки в Сирии

Анкара решительно осудило удары Израиля в сирийских провинциях Кунейтра и Дараа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что действия Тель-Авива нарушают территориальную целостность, единство и суверенитет Сирии.

«Решительно осуждаем израильские атаки на Кунейтру и Дараа, которые нарушают территориальную целостность, единство и суверенитет Сирии. Эти нападения, игнорирующие безопасность жизней и имущества сирийского народа, все более усложняют жизнь мирного населения в регионе, представляют собой явное нарушение международного права и Соглашения о деэскалации от 1974 года»,-говорится в заявлении.

В турецком внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество к выполнению своих обязательств по прекращению упомянутых атак, которые «направлены против прогресса, достигнутого Сирией с декабря 2024 года, а также стабильности в регионе».