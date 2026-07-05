В ходе встречи лидеры обсудят угрозы евроатлантической безопасности, ситуацию в Украине и развитие событий на южном фланге альянса

Анкара примет саммит НАТО под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана В ходе встречи лидеры обсудят угрозы евроатлантической безопасности, ситуацию в Украине и развитие событий на южном фланге альянса

Глава Управления коммуникации администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО лидеры обменяются мнениями на стратегическом уровне по угрозам, рискам и вызовам в евроатлантическом регионе, а также обсудят ситуацию в Украине и последние события на южном фланге альянса.

В публикации в социальной сети турецкой компании NSosyal Дуран отметил, что саммит состоится 7–8 июля в президентском комплексе в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, в рамках встречи будут рассмотрены шаги по увеличению оборонных инвестиций и усилия альянса в сфере сдерживания и обороны с «360-градусным подходом».

Он также подчеркнул, что лидеры проведут обмен мнениями по стратегическим угрозам и рискам в евроатлантическом пространстве, обсудят ситуацию в Украине и недавние события на южных рубежах НАТО.

Дюран сообщил, что 7 июля президент Турции и его супруга Эмине Эрдоган примут глав государств и правительств и их супругов на приеме и ужине в президентском комплексе.

8 июля под председательством Эрдогана состоится заседание Североатлантического совета на уровне лидеров стран-союзников. Также ожидается, что в рамках саммита президент Турции проведёт двусторонние встречи с рядом глав государств и правительств.