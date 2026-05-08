Анкара и Эр-Рияд обсудили сотрудничество

В Анкаре состоялось 3-е заседание Турецко-саудовского координационного совета. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Во встрече принял участие заместитель министра национальной обороны Турции Муса Хейбет.

Заседание прошло под сопредседательством министров иностранных дел двух стран — Хакана Фидана и принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Перед началом заседания Муса Хейбет провел встречу с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Халидом бин Хусейном аль-Бияри. Стороны обсудили шаги по углублению сотрудничества в рамках «Комитета по обороне и безопасности».