Глава МИД Украины сообщил о разговоре с нидерландским коллегой, в ходе которого стороны обсудили увеличение военной помощи Киеву

Андрей Сибига обсудил с главой МИД Нидерландов вопросы усиления ПВО Глава МИД Украины сообщил о разговоре с нидерландским коллегой, в ходе которого стороны обсудили увеличение военной помощи Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Нидерландов Каспаром Вельдкампом.



В публикации в соцсети американской компании Х Сибига отметил, что поблагодарил нидерландскую сторону за "неизменную" поддержку Украины.

"Проинформировал коллегу о разрушительных последствиях последних массированных атак России на Киев и другие украинские города. Мы обсудили укрепление системы противовоздушной обороны Украины, увеличение военной помощи и сохранение сильного давления на Россию", — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига также выразил признательность Нидерландам за солидарность и заявил, что рассчитывает "на продолжение тесного сотрудничества, направленного на укрепление устойчивости Украины и обеспечение общей безопасности".