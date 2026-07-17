АНАЛИТИКА - Прошлое и настоящее отношений Азербайджана и Палестины

Член правления Центра анализа международных отношений Джавид Валиев подготовил для «Анадолу» аналитический материал о прошлом и настоящем отношений между Азербайджаном и Палестиной.

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16 июля 2026 года премьер-министр Палестины Мухаммад Мустафа посетил Азербайджан с официальным визитом. В ходе поездки он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, а также председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Стороны провели многосторонние переговоры, направленные на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Визит, состоявшийся в период, когда признание независимости Палестины международным сообществом становится все более широким, а поддержка усилий по преодолению международной изоляции страны усиливается, был расценен как наглядное подтверждение поддержки Палестины со стороны Баку. Переговоры также имеют важное значение с точки зрения поставок палестинской сельскохозяйственной продукции в Азербайджан на льготных условиях и расширения двустороннего экономического сотрудничества.

Во время встречи с Мухаммадом Мустафой глава азербайджанского государства подчеркнул, что Азербайджан поддерживает создание независимого и суверенного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. В свою очередь, Мухаммад Мустафа выразил благодарность Азербайджанскому государству и народу за неизменную политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку палестинского вопроса, отметив, что палестинский народ никогда не забудет эту помощь.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Палестиной имеют давнюю историю и фактически восходят к первым годам независимости Азербайджана. Они были официально установлены 15 апреля 1992 года. С этого времени Азербайджан последовательно поддерживал создание Государства Палестина как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Переломным моментом в развитии двусторонних отношений стал визит в Азербайджан в октябре 2009 года министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики. В ходе визита были подписаны меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Азербайджана и Палестины по вопросам проведения политических консультаций, соглашения об укреплении сотрудничества в рамках международных организаций, а также о подготовке палестинских дипломатов в Азербайджане. Вскоре после этого, в октябре 2011 года, Палестина открыла в Азербайджане свое официальное представительство. Оно продолжает функционировать и сегодня, при этом расходы на его содержание покрываются азербайджанской стороной.

Визит Махмуда Аббаса в Азербайджан в 2011 году

Визит Махмуда Аббаса в 2011 году стал первым из Палестины в Азербайджан на высшем уровне. В ходе встречи с коллегой Ильхам Алиев заявил, что независимое Государство Палестина должно быть создано как можно скорее, а его столицей должен стать Восточный Иерусалим. Таким образом, с самого начала государственная политика Азербайджана последовательно основывалась на поддержке решения палестинского вопроса по формуле двух государств. Наряду с политической поддержкой Баку оказывал Палестине и конкретную материальную, а также моральную помощь.

После визита Махмуда Аббаса двусторонние отношения начали стремительно развиваться, одновременно значительно увеличился объем материальной помощи Азербайджана Палестине. Так, 11 июня 2013 года в столице Азербайджана, Баку состоялась конференция по оказанию помощи палестинскому народу, в рамках которой Азербайджан выделил Государству Палестина 5 млн долларов США. Ровно год спустя, 29 сентября 2014 года, правительство Азербайджана перечислило 635 тыс. долларов США для содействия преодолению гуманитарного кризиса в секторе Газа. В апреле 2018 года в Баку состоялось заседание Комитета министров Движения неприсоединения по Палестине, организованное в рамках XVIII промежуточной встречи министров Движения неприсоединения под названием «Поддержка международного мира и безопасности в интересах устойчивого развития».

В ноябре того же года по просьбе палестинского руководства Азербайджан принял у себя Конференцию послов Государства Палестина в странах Азии. Поскольку этот период характеризовался усилением давления на Палестину и активными международными дискуссиями вокруг признания Восточного Иерусалима столицей Палестины, проведение этих мероприятий в Азербайджане стало конкретным проявлением поддержки палестинской стороны и способствовало сохранению данного вопроса в международной повестке дня.

Отношения после победы в Карабахе

После Победы Азербайджана в Карабахской войне отношения между двумя странами получили дальнейшее развитие и стали более глубокими. В ноябре 2022 года Милли Меджлис Азербайджана утвердил решение об открытии представительства Азербайджана в Палестине. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики назвал это решение важным шагом на пути к созданию Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. 31 марта 2023 года представительство Азербайджана в Палестине было официально открыто. В тот же период было принято решение о строительстве в Палестине школы при поддержке Азербайджана.

Азербайджан продолжает регулярно оказывать гуманитарную помощь Палестине через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В последний раз, в 2023 году, Азербайджан выделил на помощь сектору Газа 2 млн долларов США. В настоящее время в Азербайджане обучаются 37 палестинских студентов, из которых 23 получают образование по Международной образовательной стипендиальной программе имени Гейдара Алиева. Эти 23 студента были эвакуированы из Газы в Азербайджан в период продолжающихся атак.

Азербайджан также последовательно поддерживает создание независимого Государства Палестина в рамках ООН. Во время продолжающегося геноцида в Газе позиция Азербайджана ясно проявилась в ходе ключевых голосований в ООН. Так, 12 июня 2025 года на голосовании Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджан поддержал резолюцию, призывавшую к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и беспрепятственной доставке крайне необходимой продовольственной помощи двум миллионам палестинцев.

Наряду с этим, 19 сентября 2025 года Азербайджан поддержал декларацию Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривавшую конкретные, срочные и необратимые шаги по реализации решения о сосуществовании двух государств — Израиля и Палестины. В документе осуждались израильские атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Газы, а также блокада эксклава. Кроме того, декларация выступила против аннулирования Соединенными Штатами виз палестинским официальным лицам, намеревавшимся принять участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и поддержала их участие в работе этой сессии. Помимо этого, 3 декабря 2025 года Постоянное представительство Азербайджана при ООН проголосовало «за» проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, вновь подтверждавший ответственность ООН перед Палестиной и содержавший призыв к поддержке решения о создании двух государств в границах 1967 года.

В заключение следует отметить, что политика Азербайджана и Турции в отношении Палестины во многом совпадает и основывается на поддержке создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Приведенные выше примеры отражают лишь часть той поддержки, которую Азербайджан оказывает Палестине. Азербайджан предоставлял эту помощь независимо от позиции третьих стран даже в тот период, когда значительная часть его собственной территории находилась под оккупацией, а около одного миллиона вынужденных переселенцев создавали серьезную нагрузку на экономику страны.

Подход Азербайджана к палестинскому вопросу всегда основывался на нормах международного права и резолюциях Совета Безопасности ООН. В этом контексте Азербайджан, как в период оккупации собственной территории, так и после ее освобождения, последовательно выступал за соблюдение основополагающих принципов международного права.

[Джавид Валиев — член правления Центра анализа международных отношений].

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