АНАЛИТИКА - Альянс на пороге новой трансформации: на пути к концепции НАТО 3.0 На фоне серьезных испытаний глобальной архитектуры безопасности саммит НАТО в Анкаре становится важнейшей вехой, считает экс-генсек Альянса Яап де Хооп Схеффер

Бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер в преддверии саммита блока в Анкаре специально для агентства «Анадолу» подготовил аналитическую статью, рассказывающую о пути Альянса к концепции «НАТО 3.0».

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Глобальная архитектура безопасности переживает одно из самых серьезных испытаний последних лет, на этом фоне саммит НАТО в Анкаре становится важнейшей вехой. Если обратиться к истории, становится очевидно, что Альянс уже неоднократно проходил через масштабные трансформации. В период холодной войны НАТО, опираясь на американский «зонтик безопасности», десятилетиями успешно обеспечивал защиту Европы. Вслед за падением Берлинской стены и последовавшего за этим распада Советского Союза Альянс был вынужден адаптироваться к совершенно новому мировому порядку.

После этого исторического перелома НАТО преобразовалось в «экспедиционный альянс», способный проводить операции за пределами своей территории. Наиболее ярким примером такого сдвига стал Афганистан. Начавшаяся под руководством США операция «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom) вскоре была преобразована в миссию Международных сил содействия безопасности (ISAF), действовавшую на основании резолюции Совета Безопасности ООН и под командованием НАТО.

Полным ходом на пути к НАТО 3.0

Сегодня мы являемся свидетелями еще более глубокой трансформации. НАТО действует в стремительно усложняющейся среде безопасности, формируемой развитием искусственного интеллекта, а также сталкивается с реальностью гибридных войн. В этих условиях Альянс обязан быть готовым к новым угрозам и действовать на опережение. По сути, НАТО уверенно движется к совершенно новому этапу, который можно назвать «НАТО 3.0».

По мере вступления в этот новый этап саммит в Анкаре должен обеспечить консенсус по целому ряду жизненно важных вопросов. Именно этого сегодня ожидают союзники. Одним из основных приоритетов остается выполнение государствами-членами своих финансовых обязательств. Напомним, что в прошлом году на саммите НАТО в Гааге союзники обязались довести оборонные расходы до 5 процентов ВВП - 3,5 процента непосредственно на оборону и еще 1,5 процента на связанные с ней направления. На саммите в Анкаре будет проведена всесторонняя оценка того, насколько эти обязательства реализованы на практике, поскольку именно от этого фактора зависит финансовая устойчивость Альянса.

Наряду с финансовыми вопросами, НАТО одновременно приходится иметь дело с продолжающейся войной в Украине и крайне сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Прямое вмешательство в ближневосточные процессы не входит в мандат Альянса, однако невозможно отрицать, что глобальная безопасность неделима. Продолжается российско-украинская война, уже унесшая тысячи жизней. Ситуация вокруг этой трагедии имеет жизненно важное значение для НАТО, поскольку защита восточного фланга Альянса всегда была и должна оставаться одним из ключевых приоритетов его деятельности.

Преждевременные «похороны» НАТО и устойчивость Альянса

Несмотря на непрекращающиеся разговоры о том, что НАТО якобы исчерпал себя, и периодически озвучиваемые мрачные прогнозы, следует прямо сказать: Альянс не распадется. На протяжении всей истории НАТО его не раз объявляли «тяжело больным» или даже «мертвым». Однако каждый раз блок успешно адаптировался к новым реалиям и продолжал существование.

В рамках продолжающегося процесса трансформации НАТО пристально отслеживает процессы в Китае и Индо-Тихоокеанском регионе, рассматривая их как стратегически значимые. Это вовсе не означает, что Альянс намерен развернуть в этом регионе военное присутствие, однако еще раз подтверждает: глобальная безопасность представляет собой единое и неделимое пространство.

Если говорить о традиционной роли НАТО, то сохранение его сдерживающего потенциала и эффективности возможно лишь при одном условии — европейские союзники должны взять на себя гораздо большую долю общей ответственности, прежде всего в вопросах финансирования обороны. И в этом отношении, с какого бы угла ни смотреть на ситуацию, президент США Дональд Трамп прав.

Стратегический вес Турции

На фоне беспрецедентной напряженности в регионе решение провести очередной саммит именно в Турции стало своевременным и вполне заслуженным признанием особого статуса этой страны. Обладая динамичным населением численностью около 80 миллионов человек и одной из крупнейших и наиболее боеспособных армий НАТО, Турция вносит огромный вклад в деятельность Альянса.

Если учесть, что предыдущий саммит НАТО в Турции состоялся еще в 2004 году, то время для возвращения страны в роли хозяйки встречи давно наступило. По сути, это решение стало откровенным признанием политического и военного веса Турции на мировой арене. Задача укрепления способности Альянса эффективно защищать свои фланги приобретает еще более актуальный характер, а Турция играет в этой стратегии центральную роль.

Сценарий «европеизация» безопасности

При условии, что ключевые игроки наподобие Турция обеспечивают надежную защиту флангов Альянса, дальнейшее развитие НАТО должно строиться на модели, при которой европейские союзники самостоятельно несут основную ответственность за обеспечение собственной безопасности. Такая стратегия должна опираться на прочный консенсус внутри Альянса.

Идея, которую последовательно продвигает Дональд Трамп и которая находит все более широкую поддержку, заключается в том, что Европа должна делать значительно больше в качестве союзник, и эта идея вполне обоснована.

В этом плане вполне вероятно, что в перспективе мы станем свидетелями постепенной «европеизации» центральной структуры командования НАТО. В конечном итоге Европа должна наращивать способность самостоятельно обеспечивать свою оборону, не находясь в полной зависимости от прямой военной поддержки со стороны США. Вместе с тем такого рода трансформация возможна лишь при сохранении высочайшего уровня «ядерной гарантии», предоставляемой Альянсом. Учитывая прочность трансатлантического партнерства, нет каких-либо оснований сомневаться в сохранении этой жизненно важной гарантии.

[Яап де Хооп Схеффер, бывший генеральный секретарь НАТО.]

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