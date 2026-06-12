В рамках соглашения предусмотрено уничтожение обогащенного урана в Иране на месте, а затем его вывоз за пределы страны

Американский чиновник раскрыл детали соглашения между США и Ираном В рамках соглашения предусмотрено уничтожение обогащенного урана в Иране на месте, а затем его вывоз за пределы страны

Высокопоставленный представитель США заявил, что переговоры между его страной и Ираном подходят к концу, и пояснил, что в соответствии с соглашением ядерная программа Ирана будет ликвидирована, а имеющийся у него обогащенный уран будет передан США.

Американский чиновник ответил на вопросы журналистов в ходе организованной им телеконференции.

Подчеркнув, что переговоры с Ираном вступили в заключительную стадию, чиновник отметил:

«Мы ожидаем подписания этого соглашения в ближайшие несколько дней. Я не могу назвать вам точную дату, но если бы мне пришлось делать прогноз, то сегодня утром я бы сказал, что вероятность составляет 75%. В настоящее время этот показатель, вероятно, составляет около 80% или 85%, но не 100%, поскольку системы довольно сложны».

Четыре основные цели, которые будут достигнуты благодаря соглашению

Подчеркнув, что данное соглашение в значительной степени обеспечивает выполнение основных приоритетов США, официальный представитель кратко изложил четыре основных пункта соглашения следующим образом:

«Результаты этого соглашения заключаются в следующем: во-первых, Ормузский пролив вновь открывается, и блокада (со стороны США в отношении Ирана) снимается. Во-вторых, обеспечивается ликвидация ядерной программы Ирана. В-третьих, это открывает путь для получения США обогащенного материала (урана) из Ирана. В-четвертых, соглашение гарантирует долгосрочный мир в регионе».

Он отметил, что в рамках соглашения предусмотрено уничтожение обогащенного урана в Иране на месте, а затем его вывоз за пределы страны.

Предполагается снятие санкций с Ирана

Высокопоставленный чиновник заявил, что в случае соблюдения Ираном условий соглашения эта страна в значительной степени избавится от экономических ограничений, отметив, что таким образом Иран «сможет вновь интегрироваться в мировую экономику».

«Взамен того, что они будут вести себя как нормальная страна, а не как главный покровитель терроризма, они получат такую награду», — сказал чиновник, добавив, что они верят в то, что соглашение принесет пользу иранскому народу.

Израиль также является частью процесса соглашения

Отметив, что соответствующие страны региона, в первую очередь Израиль, участвуют в этом процессе и что от них ожидают действий в соответствии с соглашением, представитель высказал мнение: «Мы вполне уверены, что все наши союзники, израильтяне и страны Персидского залива присоединятся к этой инициативе».