По словам чиновника, США требует от Израиля ничего, кроме соблюдения 20-пунктного плана

Американский чиновник: несоблюдение Израилем мирного плана по Газе «разочарует» Трампа По словам чиновника, США требует от Израиля ничего, кроме соблюдения 20-пунктного плана

США ожидают от Израиля соблюдения мирного плана по Газе, состоящего из 20 пунктов и ранее в принципе одобренного израильской стороной. В противном случае президент Дональд Трамп будет «разочарован». Об этом заявил в беседе с газетой The Washington Post высокопоставленный американский представитель, пожелавший сохранить анонимность.

По словам чиновника, ХАМАС через египетских посредников согласился с проектом соглашения. При этом документ, по сути, мало отличается от плана из 20 пунктов, который Израиль в принципе одобрил еще год назад. Однако позиция Тель-Авива с тех пор могла измениться, отметил он.

«Мы не требуем от Израиля ничего, кроме соблюдения 20-пунктного плана, который он изначально принял. Поэтому мы полностью уверены, что израильская сторона останется верна этому плану. Если же этого не произойдет, президент Трамп, разумеется, будет очень и очень разочарован», - заявил чиновник.

Он также отметил, что американская сторона осознает все трудности этого процесса.

«Мы попытаемся сделать то, что кажется практически невозможным», - добавил он.