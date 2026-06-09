Американский сенатор выступит против оборонной интеграции США и Израиля

Zeynep Katre Oran, Marina Mussa
09 Июня 2026•Обновить: 09 Июня 2026
Американский сенатор Берни Сандерс выступит против положения в Законе о полномочиях в области национальной обороны, предусматривающего углубление сотрудничества между оборонными промышленностями США и Израиля.
Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выступил на мероприятии в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
По словам Сандерса, данное положение направлено на расширение интеграции и взаимодействия оборонных отраслей США и Израиля, однако Вашингтон не должен финансировать израильскую армию.
Он отметил, что инициатива институционализирует сотрудничество двух стран в сфере обороны и технологий.
«Я буду решительно выступать против этого», - заявил Сандерс.
Сенатор также напомнил, что ранее предпринимал попытки добиться прекращения военной помощи Израилю в Сенате США, и подчеркнул необходимость фундаментальных изменений в политике Вашингтона на Ближнем Востоке.