Вашингтон не должен финансировать израильскую армию - Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс

Американский сенатор выступит против оборонной интеграции США и Израиля Вашингтон не должен финансировать израильскую армию - Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс

Американский сенатор Берни Сандерс выступит против положения в Законе о полномочиях в области национальной обороны, предусматривающего углубление сотрудничества между оборонными промышленностями США и Израиля.

Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выступил на мероприятии в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

По словам Сандерса, данное положение направлено на расширение интеграции и взаимодействия оборонных отраслей США и Израиля, однако Вашингтон не должен финансировать израильскую армию.

Он отметил, что инициатива институционализирует сотрудничество двух стран в сфере обороны и технологий.

«Я буду решительно выступать против этого», - заявил Сандерс.

Сенатор также напомнил, что ранее предпринимал попытки добиться прекращения военной помощи Израилю в Сенате США, и подчеркнул необходимость фундаментальных изменений в политике Вашингтона на Ближнем Востоке.