По данным телеканала «Компас», ответственность за нападение, включая гибель пилота, взяла на себя Национально-освободительная армия Западного Папуа (TPNPB)

Американский пилот погиб в Индонезии, а самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе По данным телеканала «Компас», ответственность за нападение, включая гибель пилота, взяла на себя Национально-освободительная армия Западного Папуа (TPNPB)

В четверг, 2 июля издание «Jakarta Globe» сообщило, что в индонезийском регионе Папуа погиб американский пилот, после того как неизвестные подожгли его самолет.

Самолет сгорел после приземления на удаленной взлетно-посадочной полосе в провинции Папуа-Хайлендс. По имеющимся данным, на борту самолета, помимо пилота, находились семь пассажиров. О возможных пострадавших среди пассажиров не сообщается.

Индонезийские власти ведут расследование инцидента и пока не подтвердили, причастны ли к нему действующие в регионе сепаратистские повстанцы, заявив, что причина происшествия пока не установлена.

Министерство транспорта Индонезии сообщило, что получило предварительный отчет от главы администрации аэропорта Вамена, подтверждающий гибель пилота Николаса Ф. Госселина, гражданина США.

Министерство отметило, что следователи и соответствующие ведомства работают над установлением последовательности событий и выяснением обстоятельств нападения.

Связь с самолетом была потеряна вскоре после приземления лайнера ранним утром в четверг, 2 июля.

Зет Салино, начальник полиции регентства Яхукимо, где расположена взлетно-посадочная полоса, заявил, что властям поступили сообщения о том, что самолет подожгли члены «Вооруженной преступной группы» (KKB) — так индонезийские власти называют сепаратистские вооруженные группировки, действующие в Папуа.

Он отметил, что власти не смогли сразу проверить состояние самолета и пилота, поскольку добраться до этого удаленного места можно только по воздуху.

По данным телеканала «Компас», ответственность за нападение, включая гибель пилота, взяла на себя Национально-освободительная армия Западного Папуа (TPNPB).

На момент публикации этой статьи заявления со стороны США не поступало.

Папуа уже давно страдает от маломасштабного сепаратистского повстанческого движения, при этом авиаперевозки зачастую являются единственным средством транспорта для многих изолированных общин.

Небольшие коммерческие и пионерские самолеты, эксплуатируемые в этом регионе, также становились мишенями в ходе предыдущих нападений.