Томас Паукен может получить до 10 лет тюрьмы, сообщил Минюст США

Американский журналист признал в суде обвинения в шпионаже в пользу Китая Томас Паукен может получить до 10 лет тюрьмы, сообщил Минюст США

Американский журналист Томас Паукен признал в суде обвинения в том, что он действовал в качестве агента в интересах правительства Китая, сообщило Министерство юстиции США.

По данным ведомства, Паукен, проживающий в Китае с 2010 года и работавший в различных государственных СМИ страны, согласился с предъявленными ему обвинениями.

Минюст сообщил, что приговор журналисту будет вынесен 1 сентября в федеральном окружном суде США. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Паукена Чарльз Бернхэм заявил, что его клиент признал вину и согласился с тем, что «работал в качестве агента Китайской Народной Республики, не заполнив при этом обязательные формы, требуемые правительством США».

Паукен, публиковавшийся под псевдонимом Том Макгрегор, был задержан в феврале после приезда из Китая в США.

После задержания он дал показания под присягой, в которых утверждал, что пытался познакомить людей, связанных с китайскими властями, с американскими контактами, а также заявлял, что вероятность передачи информации китайскому государству со стороны одного из сотрудников госучреждения США составляет «80%».

В его показаниях также говорится, что он получал от лиц, связанных с китайским правительством, телефон и ноутбук, а также обещал платить 10 тысяч долларов за подготовку еженедельных отчетов, «которые должен был читать председатель КНР Си Цзиньпин».