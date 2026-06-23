Известный политический обозреватель заявил, что не будет поддерживать партию на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс

Американский ведущий Такер Карлсон объявил о прекращении поддержки Республиканской партии Известный политический обозреватель заявил, что не будет поддерживать партию на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс

Известный американский консервативный политический обозреватель и ведущий подкастов Такер Карлсон заявил, что не будет поддерживать Республиканскую партию на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс США.

Выступая в программе «Can't Be Censored» («Не подлежит цензуре»), Карлсон сообщил, что не намерен оказывать поддержку Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре. «Я также не поддерживаю Демократическую партию. Я не знаю, что буду делать», — сказал он.

Карлсон отметил, что на протяжении 35 лет был последовательным сторонником Республиканской партии, однако «у них больше нет позиций, которые можно было бы защищать. «С меня хватит. Скорее всего, множество людей думают так же, как я»,- отметил обозреватель.

По его мнению, Республиканская партия формирует свою политику и принимает решения исходя из интересов Израиля и ожиданий партийных доноров, а не из интересов избирателей. Карлсон подчеркнул, что такое положение вещей является «неприемлемым и аморальным».

Бывший ведущий Fox News, ранее поддержавший Дональда Трампа на выборах 2024 года, впоследствии принес публичные извинения за эту поддержку после начала американо-израильской войны с Ираном.

Карлсон уже давно критикует Республиканскую партию за то, что она не представляет интересы своих избирателей, граждан США и страны в целом, неоднократно заявляя, что внешнеполитический курс Вашингтона формируется в интересах Израиля, а не американского народа.

