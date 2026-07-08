Американские сенаторы призвали укреплять оборонную промышленность НАТО

Американские сенаторы заявили, что укрепление оборонно-промышленного потенциала НАТО должно оставаться одним из ключевых приоритетов альянса. Об этом они сообщили на онлайн-брифинге для журналистов в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

В мероприятии приняли участие сопредседатель Группы наблюдения за НАТО в Сенате США и старший член Комитета по международным отношениям Джин Шахин, сенаторы Майк Раундс, Дик Дурбин и Крис Кунс, а также член Палаты представителей США и глава американской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Майк Тернер.

- Шахин: поддержка Украины должна быть подтверждена

Джин Шахин отметила, что все союзники по НАТО уже достигли целевого показателя оборонных расходов в размере 2% ВВП, а совокупные военные расходы альянса в 2025 году выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Она также сослалась на результаты недавнего опроса, согласно которому 72% граждан США поддерживают сохранение членства страны в НАТО.

«Этот саммит проходит в критически важный момент. Надеюсь, что по его итогам союзники вновь подтвердят свои обязательства по поддержке Украины. Сейчас инициатива складывается в пользу Украины, и мы должны сделать все возможное, чтобы усилить давление на Россию и побудить ее к переговорам и достижению соглашения», — заявила сенатор.

По словам Шахин, многие союзники по НАТО рассматривают возможность участия в операциях по разминированию в Ормузском проливе, что также может способствовать дипломатическим усилиям по завершению войны с Ираном.

Комментируя вопрос участия Турции в программе F-35, Шахин напомнила, что Анкара была исключена из проекта после приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.

По ее словам, если будет найдено решение, устраняющее риски для технологий F-35, связанные с системой С-400, и стороны достигнут взаимоприемлемого соглашения, возвращение Турции в программу стало бы позитивным шагом как для Анкары, так и для Вашингтона.

«По этому вопросу остается еще немало нерешенных вопросов. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказала она.

Отвечая на вопрос корреспондента АА об отношениях между США и Турцией, Шахин признала наличие критики в адрес Анкары в американском Сенате, однако подчеркнула, что Конгресс положительно оценивает роль Турции в НАТО.

По ее словам, в Конгрессе существует четкое понимание значения турецкой оборонной промышленности и ее вклада в укрепление потенциала альянса.

- «НАТО живо и находится в хорошей форме»

Сенатор Майк Раундс заявил, что представители стран НАТО, с которыми он встретился в ходе саммита, признают необходимость увеличения оборонных расходов и финансирования национальной безопасности.

Он отметил, что союзники считают оправданным внимание президента США Дональда Трампа к этой теме и высоко оценивают поддержку Украины со стороны Вашингтона.

Сенатор Дик Дурбин подчеркнул, что саммит продемонстрировал: поддержка НАТО не ограничивается только Соединенными Штатами.

«НАТО живо и находится в очень хорошем состоянии», — заявил он.

По словам Дурбина, союзники сохраняют твердую приверженность поддержке Украины в противостоянии российскому вторжению.

«Существует безусловное обязательство добиться победы Украины над вторжением президента России Владимира Путина. Здесь нет никаких "если", "но" или "однако"», — сказал сенатор.

Он также отметил, что за более чем четыре года войны Украина добилась значительных успехов благодаря эффективному применению новейших технологий.

- «В сфере совместного производства предстоит сделать еще многое»

Сенатор Крис Кунс заявил, что после саммита НАТО в Гааге союзники добились заметного прогресса в развитии оборонной промышленности и обеспечении Украины необходимыми боеприпасами.

«Европа очень быстро наращивает вооружения и модернизирует свою оборонную промышленность. Однако в области совместного производства нам предстоит сделать еще очень многое», — сказал он.

Кунс выразил надежду, что концепция «НАТО 3.0» будет реализовываться постепенно, последовательно и в тесной координации между союзниками.

«В период, когда наши противники сближаются, вооружаются, проводят совместную подготовку и обмениваются военными технологиями, НАТО необходимо нам больше, чем когда-либо», — отметил сенатор.

При этом он признал, что заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии, включая угрозы применения экономического давления или силы, негативно сказались на доверии европейских союзников к США.

По словам Кунса, дополнительное недоверие вызвали и решения некоторых стран относительно использования воздушного пространства и военных баз во время войны с Ираном, поскольку они не были заранее согласованы с союзниками.

Отвечая на вопрос АА, сенатор положительно оценил демонстрацию потенциала турецкой оборонной промышленности на саммите НАТО и отметил, что мероприятие создает хорошую возможность для преодоления давно существующих разногласий в стратегических отношениях между Турцией и США.

- Тернер: «Мы не отказались от Украины»

Глава американской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Майк Тернер заявил, что обсуждаемые в Конгрессе США изменения оборонного бюджета подтверждают неизменную поддержку как НАТО, так и Украины.

«Мы ежедневно продолжаем работать над поддержкой Украины. Мы не отказались от Украины», — подчеркнул он.

- Раундс: Турция обладает важным потенциалом для НАТО

Майк Раундс заявил, что Турция является одним из государств, вносящих значительный вклад в деятельность НАТО.

«Все, что мы можем сделать для того, чтобы предоставить Турции необходимые ресурсы и усилить ее способность противостоять российской угрозе в Европе, пойдет на пользу всем нам. Одним из таких шагов является предоставление ей самолетов F-35», — сказал сенатор.

По его словам, после начала российско-украинской войны НАТО претерпело серьезные изменения, что, как он считает, заставило президента России Владимира Путина осознать возросшие риски.

Раундс подчеркнул, что укрепление оборонно-промышленной базы НАТО должно стать одним из главных приоритетов альянса, а вклад всех союзников имеет решающее значение.

Он также отметил, что США рассчитывают на дальнейшее участие Турции в развитии оборонной промышленности НАТО.

«Турция была одной из стран, первоначально выбранных для участия в производстве истребителей F-35. Это свидетельствует о высоком уровне ее технологических компетенций, благодаря которым она и получила эту возможность», — заявил сенатор.