Решение рассматривается как реакция сенаторов на принятое президентом Дональдом Трампом единоличное решение о начале военных действий против Ирана

Американские сенаторы поддержали инициативу по ограничению военных действий против Ирана Решение рассматривается как реакция сенаторов на принятое президентом Дональдом Трампом единоличное решение о начале военных действий против Ирана

Сенат США одобрил законопроект о военных полномочиях, призванный ограничить возможность проведения военной операции против Ирана. Этот шаг расценивается как реакция законодателей на решение президента Дональда Трампа самостоятельно санкционировать военные действия в отношении Ирана.

В ходе голосования в Сенате при поддержке четырех сенаторов-республиканцев была одобрена ранее принятая Палатой представителей резолюция, призывающая Трампа прекратить американские военные атаки против Ирана.

Документ получил поддержку сенаторов-республиканцев Лизы Мурковски (Аляска), Сьюзан Коллинз (Мэн), Рэнда Пола (Кентукки) и Билла Кэссиди (Луизиана), которые поддержали демократов.

Дополнительным фактором стала неявка ряда республиканских сенаторов. В частности, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл был госпитализирован из-за нераскрытого заболевания, а сенатор от Пенсильвании Дэйв Маккормик не участвовал в голосовании, что позволило демократам обеспечить необходимое преимущество.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, комментируя результаты голосования, заявил, что американцы «расплачиваются за историческую ошибку Трампа в отношении Ирана».

«Это войдет в учебники истории как одна из самых провальных внешнеполитических инициатив Соединенных Штатов», — сказал он.

Хотя резолюция носит преимущественно символический характер и не обладает полной юридической силой, она отражает растущую обеспокоенность ряда законодателей как в Палате представителей, так и в Сенате по поводу военной кампании против Ирана, а также заключенного Трампом соглашения о прекращении конфликта.

Голосование состоялось на фоне обращения Пентагона к Конгрессу с запросом о выделении 80 млрд долларов, значительная часть которых предназначена для покрытия расходов, связанных с иранской кампанией, а также для пополнения запасов вооружений и боеприпасов.