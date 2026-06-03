«Мы получили очень чёткое заверение от американцев, что военные были и останутся, но конкретное количество я сегодня назвать не могу», — сказал Дейвидас Матулёнис

Американские военные покидают Литву «Мы получили очень чёткое заверение от американцев, что военные были и останутся, но конкретное количество я сегодня назвать не могу», — сказал Дейвидас Матулёнис

Более тысячи американских военнослужащих вместе с техникой покидают Литву. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на главного советника президента по вопросам национальной безопасности Дейвидаса Матулёниса.

В последние годы ротация американских военнослужащих проходила практически непрерывно. Пока одни военные возвращались в места постоянной дислокации, в Литву уже начинали прибывать другие подразделения.

«Мы получили очень чёткое заверение от американцев, что военные были и останутся, но конкретное количество я сегодня назвать не могу. Ротация американских военных связана с логистикой, поэтому естественно, что возможны определённые временные промежутки», — сказал Матулёнис.

«Мы доверяем американцам, мы близкие стратегические партнёры, и вопрос размещения войск США на восточном фланге НАТО хорошо понимается как американскими военными, так и Пентагоном. Мы смотрим на ситуацию достаточно спокойно и не видим необходимости поднимать из-за этого дополнительные дискуссии», — добавил он.

Американские военные регулярно размещали батальоны в Литве с 2019 года. После начала конфликта в Украине Вашингтон перевёл их присутствие в формат непрерывной ротационной дислокации. Эти усиленные батальоны обычно насчитывали около тысячи и более военнослужащих с различной боевой техникой.